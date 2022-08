Ausstellung im Unterallgäu dreht sich um Klimaschutz

Preisgekrönte Ausstellung zum Klimaschutz „Was wäre, wenn...“ wird vorgestellt. Das können Interessierte erleben.

02.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Was wäre, wenn Bäume in den Urlaub fliegen würden? Komische Frage? Stimmt. Aber welche Auswirkungen hat eigentlich unser Reiseverhalten? Die Ausstellung „Was wäre, wenn …“ regt laut Mitteilung des Landratsamtes Unterallgäu mit einem Augenzwinkern dazu an, über das eigene Verhalten nachzudenken. Mit diesem Konzept hat die Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu des Bund Naturschutz kürzlich den ersten Bayerischen Klimaschutzpreis gewonnen.

Bestandteil eines Bildungskonzeptes

Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Bildungskonzepts „Prima Klima Kids“, das vom Landkreis Unterallgäu finanziell unterstützt wird. Nun haben Vertreterinnen und Vertreter des Bund Naturschutz und des Landratsamts die Ausstellung Interessenten vorgestellt, denn die Ausstellung kann von Schulen, Gemeinden und anderen Institutionen ausgeliehen werden.

„Es ist toll, auf welch’ kreative Weise die Ausstellung dazu anregt, in den Bereichen Energie, Ernährung, Mobilität und Abfall nachhaltiger zu handeln“, findet Landrat Alex Eder. „Ich hoffe, dass in den nächsten Monaten möglichst viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Erwachsene die Möglichkeit haben, sich von den Installationen inspirieren zu lassen.“

So wurde die Ausstellung entwickelt

Entwickelt hat die Ausstellung Ursi Lerchenmüller in Zusammenarbeit mit der Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu des Bund Naturschutz. Die Ausstellung bestehe aus Outdoor-Installationen samt Holztafeln mit zugehörigen Baum-Fabeln – zum Aufbau werden also ein paar stattliche Bäume benötigt. Ergänzt werden die Installationen von einem Rätselheft.

Die Kosten für eine Führung übernimmt die Fachstelle für Klimaschutz am Landratsamt Unterallgäu.

Lesen Sie auch

Orchideenwiese muss Schulneubau in Lindenberg weichen Naturschutz in Lindenberg

Wer Interesse hat, die Ausstellung auszuleihen, kann sich mit Tina Melder, Geschäftsführerin der BN-Kreisgruppe, in Verbindung setzen unter Telefon 08261/ 22242 sowie per E-Mail an bund-naturschutz@gmx.de.

Informationen gibt es im Internet bei der BN-Kreisgruppe: memmingen-unterallgaeu.bund- naturschutz.de unter „Umweltbildung“.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".