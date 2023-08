Ausstellung in Bad Grönenbach zeigt „Bäume des Lebens“

Neun Kunstschaffende nähern sich in der Galerie Seidenlicht dem Thema Baum. Er wird als Lebewesen, als Individuum, als Symbol und als Erinnerung dargestellt.

04.08.2023 | Stand: 17:19 Uhr

Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Forstwissenschaftler auf einer Kunstausstellung spricht. Außer es gehen Kunst und Natur so eine enge und reizvolle Verbindung ein wie in der aktuellen Ausstellung „Bäume des Lebens“ in der Bad Grönenbacher Galerie Seidenlicht ( Unterallgäu). Deshalb war Stefan Honold, Leiter des städtischen Forstamts in Memmingen, bei der Vernissage als Redner zum Thema Wald zu Gast. Die schon bei der Eröffnung gut besuchte Gemeinschaftsausstellung, die auch von der Ortsgruppe Bad Grönenbach des Bund Naturschutz unterstützt wird, ist noch bis Samstag, 12. August, zu sehen.

Der Wald war in früheren Zeiten eine heilige Stätte

„Bäume sind Gedichte, die die Erde in den Himmel schreibt“: Dieser Satz des libanesisch-US-amerikanischen Dichters, Philosophen und Malers Khalil Gibran steht als eine Art Motto über der Ausstellung. Er beschreibt die Intention, die dahinter steht, nämlich Bäume als Lebewesen, als Individuum, als Symbol und als Erinnerung darzustellen. Von alters her sind unsere Lebensadern im Wald verwurzelt. In früheren Zeiten war der Wald eine heilige Stätte, er war als Speicher für viele Ressourcen geschützt und gepflegt.

Joseph Mulzer zeigt in der Gemeinschaftsausstellung „Bäume des Lebens“ in der Galerie Seidenlicht unter anderem sein Bild „Wald I“ (Ausschnitt). Bild: Martin Irtzing (Repro)

Heute ist vieles davon in Vergessenheit geraten. Die großen Wälder der Erde werden in immer schnellerem Zugriff vernichtet. Dabei werden die Rechte der dort lebenden Menschen nicht beachtet. Wir sehen aber auch, dass Menschen – oft junge – für den Wald und den Naturschutz mitunter Kopf und Kragen riskieren.

Skulpturen, Malerei, Grafik und Fotografie in Bad Grönenbach

Auf ganz unterschiedliche Weise beschäftigen sich die Künstler und Künstlerinnen mit diesem Themenkreis. Lioba Abrell und Susanne Hackenbracht arbeiten in ihren Skulpturen ganz konkret mit dem Material Baum. In den Bildern von Barbara Jürgens, Gudrun Stölzle, Joseph Mulzer und Ursula Scheffel erscheint die Natur so, wie sie jeder erleben kann, oder fast mystisch reduziert. Karl-Erich Michels übersetzt das Baumthema grafisch. Visuell vielfältig erzählen die Kunstfotografien von Alfons Alt, Barbara Hahn und Stefan Fischer Baum-Geschichten, die zum Nachdenken anregen.

Alfons Alt zeigt in der Gemeinschaftsausstellung „Bäume des Lebens“ in der Galerie Seidenlicht unter anderem seine Fotografie „Die Esche des Großvaters“ (Ausschnitt). Bild: MARTIN IRTZING

Öffnungszeiten: Geöffnet hat die Galerie Seidenlicht am Marktplatz in Bad Grönenbach (Unterallgäu) jeweils Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr.