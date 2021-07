Auszeichnung für zwei, die das Leben in Memmingen bereichern

Dr. Christa Koepff wirkt etwa im Historischen Verein und in der Kirchengemeinde. Günter Zeile ist beim Stadtmarketing-Verein nicht wegzudenken. Nun gab's für sie eine besondere Auszeichnung.

21.07.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Jahrzehntelang haben sie sich für das Wohl der städtischen Gemeinschaft eingesetzt: Jetzt sind Dr. Christa Koepff und Günter Zeile für dieses Engagement mit dem Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gewürdigt worden. Die Übergabe durch Oberbürgermeister Manfred Schilder fand einer Mitteilung der Stadt zufolge bei zwei separaten Feiern in jeweils kleinem Rahmen im Rathaus statt.

Schilder sprach Dr. Koepff vor allem für ihr Wirken rund um den Alten Friedhof seinen herzlichen Dank aus: „Auf ihre Initiative hin gründete sich 2004 der Förderverein ,Alter Friedhof Memmingen’.“ Mit Unterstützung der Stadt und mit dem Landesamt für Denkmalpflege habe der Verein verschiedene Grabstätten vor dem Verfall bewahrt. Der Oberbürgermeister fügte hinzu: „Bereits seit Mitte der 1990er Jahre bringen sie außerdem die Anlage allen Interessierten durch zahlreiche Führungen zu bestimmten Themenbereichen nahe.“

Dr. Christa Koepff lieferte Beiträge für Publikationen zu Memmingen

Aktiv ist Koepff darüber hinaus auch im Historischen Verein und zu Publikationen über das „Chorgestühl von Sankt Martin“ und zum Band „ Memmingens Alter Friedhof“ hat sie als Mitglied im Redaktionsteam der „Memminger Geschichtsblätter“ ihren Anteil beigesteuert. Als Autorin war sie auch bei der Erarbeitung von Frauenbiographien beteiligt, ehe sie im März 2019 zur zweiten Vorsitzenden der „Frauengeschichtswerkstatt Memmingen“ gewählt wurde.

Auch in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Martin bringt sich Dr. Christa Koepff seit vielen Jahren ein. Sie bereichert die gemeindliche Arbeit mit hohem zeitlichem Einsatz und umfassenden Kompetenzen in organisatorischen und historischen Belangen. Ihr Wirken in der Kirchengemeinde erstreckt sich auf gottesdienstliche, diakonische und pädagogische Bereiche. Tätig ist sie zum Beispiel als liturgische Lektorin, im Gottesdienst-Team, seit 2012 als gewähltes Mitglied des Kirchenvorstands und als Kirchenführerin in St. Martin.

Zusätzlich leitet sie seit über 13 Jahren die Memminger Frauengruppe des Gustav-Adolf-Vereins. Für die Frauengruppe dort stellt sie schon seit vielen Jahren Jahresprogramme mit Ausflügen, Vorträgen und Weihnachtsbasaren im Antonierhaus zusammen.

Dr. Christa Koepff bedankte sich nicht nur für die ehrenden Worte, sondern auch bei ihren Mitstreitern, allen voran den Verantwortlichen des Historischen Vereins sowie der Kirchengemeinde: „Sie haben diese Auszeichnung erst möglich gemacht, indem Sie mich und mein Engagement immer tatkräftig unterstützt haben.“

Günter Zeile (links) ist stets in vorderster Reihe aktiv, wenn es darum geht, Großveranstaltungen des Stadtmarketing-Vereins auf die Beine zu stellen. Unter anderem dafür sprach ihm Oberbürgermeister Manfred Schilder Dank aus. Bild: Manuela Frieß/ Pressestelle der Stadt

Ebenfalls geehrt wurde Günter Zeile, der sich bereits seit den 1970er Jahren für die Memminger Werbegemeinschaft sowie den Nachfolgeverein „stadtmarketing memmingen e. V.“ stark macht. Seit der Gründung war er bis März 2019 ehrenamtlich für die Finanzen verantwortlich. Oberbürgermeister Schilder lobte: „Als Schatzmeister und Vorstandsmitglied haben Sie all die Jahre mit großer Umsicht die Gelder bestens und mit nachhaltigem Erfolg verwaltet. Ihr vernünftiges Augenmaß und Ihre umgängliche Art haben die beiden Vereine zu einer Gemeinschaft geformt.“

Günter Zeile - "Vater des Erfolgs" bei Stadtfest und Großveranstaltungen

Bei der Organisation aller großen Veranstaltungen – zum Beispiel beim Memminger Stadtfest, dem Weinfest oder bei „Memmingen blüht“ – sei Zeile morgens der Erste und abends der Letzte gewesen, der vor Ort alles Mögliche geregelt und angeleitet habe. Auch selbst Hand anzulegen, sei für ihn dabei stets eine Selbstverständlichkeit gewesen. Stadtmarketing-Vorsitzender Hermann Oßwald nannte Zeile den „Vater des Erfolgs“ der besagten Großveranstaltungen, vor allem bei der Durchführung des Stadtfestes. Er hob Zeiles selbstlosen und unermüdlichen Einsatz für die Fortführung dieser Feste und weiterer Vereinsaktivitäten hervor.

Umstellung der Gutscheine gehörte zu seinen Aufgaben

Als Schatzmeister war Zeile maßgeblich auch für die Ausgabe und Rücknahme der Einkaufs- beziehungsweise Geschenkgutscheine zuständig und hatte 2017 entscheidenden Anteil an der Neugestaltung und der Umstellung der Firmengutscheine des Stadtmarketing-Vereins. Wenn die nächsten Feste anstünden, sei er gerne wieder mit dabei, unterstrich Zeile in seinen Dankesworten. Rückblickend umschrieb Günter Zeile seinen Einsatz so: „Ich war halt der, der gemacht hat. Und anscheinend hat es ja alles irgendwie gepasst, wie ich es gemacht habe.“