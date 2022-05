Auszeichnung für Sicherheits-Spezialist in Memmingen

Felix Schreier hat bei der Firma Goldhofer in Memmingen einen Leitfaden für den Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus erstellt. Was es bei Batterien zu beachten gilt.

03.05.2022 | Stand: 12:26 Uhr

Memmingen Felix Schreier liegt das Thema Sicherheit quasi im Blut. Der 26-jährige Dettinger engagiert sich bereits seit 17 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr und seit fünf Jahren im Rettungsdienst. Da verwundert es nicht, dass der gelernte Industriemechaniker und Industriemeister Metall bei der Firma Goldhofer in Memmingen gerade eine Weiterbildung zur „Fachkraft für Arbeitssicherheit“ absolviert. Aber damit nicht genug: Schreier hat praktisch neben seiner Weiterbildung einen Sicherheitsleitfaden für den Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus erstellt. Für diese Leistung ist er jetzt mit dem Sicherheitspreis „Schlauer Fuchs“ der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) ausgezeichnet worden, der nur etwa 20 Mal im Jahr verliehen wird. Der Preis soll Mitarbeiter motivieren sowie die Innovations- und die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens unterstreichen, sagte Ute Emsel von der BGHM bei der Preisübergabe am Goldhofer-Standort in Memmingen.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.