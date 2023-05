Auto brennt auf A7 bei Memmingen - Feuerwehr streift Anhänger auf Einsatzfahrt

Auf der A7 bei Memmingen hat am Samstag ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr streifte bei der Anfahrt zum Brand einen Anhänger - und sucht nun den Besitzer.

07.05.2023 | Stand: 14:28 Uhr

Ein Auto hat am Samstag auf der A7 bei Memmingen gebrannt. Laut Polizei bemerkte der 20-jährige Fahrer beim Überholen kurz vor dem Kreuz Memmingen einen Schlag und Rauch. Er fuhr daraufhin auf den Seitenstreifen und öffnete die Motorhaube. Dort hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits ein Feuer entfacht.

Der Mann rief die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen stand der PKW bereits in Vollbrand. Für die Löscharbeiten musste die rechte Fahrspur der A7 sowie der Seitenstreifen gesperrt werden. Am Auto und der Fahrbahn entstand etwa 7000 Euro Schaden.

Feuerwehr streift Anhänger bei Einsatzfahrt in Memmingen

Als die Feuerwehr Memmingen mit Blaulicht und Martinshorn zu dem brennenden Auto fuhr, streifte das Feuerwehrauto einen Anhänger eines Autos. Dies geschah an der Kreuzung zwischen Donaustraße und Schumacherring. Der Fahrer des SUV, der dort an der Ampel wartete, bemerkte den Unfall wohl nicht. Die Fahrer des Feuerwehrwagens konnte sich nur das Kennzeichen "KE-SZ" merken. Die Polizei sucht nun nach em Halter des Anhängers. Ob an dem Anhänger ein Schaden entstanden ist, ist nicht bekannt. Werden Vorfall beobachtet hat, soll sich bei der Autobahnpolizeistation Memmingen unter Telefon (08331) 100-311 melden.