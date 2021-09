Mann parkt sein Auto an einem Weiher - und findet es am nächsten Tag im Wasser

Ein Mann hat sein Auto nach einem nächtlichen Aufenthalt an einem Weiher nahe Kirchheim am nächsten Tag im Wasser gefunden. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn.

27.09.2021 | Stand: 13:13 Uhr

Nach einem nächtlichen Aufenthalt am Weiher staunte ein Fahrzeugbesitzer nicht schlecht, als er sein Auto am Morgen nicht an ursprünglich geparkter Stelle, sondern im etwa vier Meter tiefen angrenzenden Weiher wieder auffand. Ersten Erkenntnissen zu Folge rutschte der geparkte Pkw ohne Fremdbeteiligung vom unbefestigten Ufer in den Weiher, berichtet die Polizei.

Die Bergung des Autos durch Feuerwehr, Wasserwacht und freiwilligen Helfern gestaltete sich schwierig, da keine Betriebsstoffe des Autos in den Weiher gelangen durften. Unter Hinzuziehung schweren Geräts gelang die Bergung nach mehreren Stunden.

Die Beamten prüfen nun, ob dem 38-jährigen Fahrzeughalter ein Fehlverhalten vorgeworfen werden kann.

