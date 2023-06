50-Jähriger will Autoposer zur Rede stellen - und wird angegriffen

Weil nachts immer wieder Motoren aufheulen, will ein 50-Jähriger in Ettringen Tuner zur Rede stellen, die sich vor seinem Haus treffen. Dann wird er attackiert.

11.06.2023 | Stand: 12:57 Uhr

Ein 50-Jähriger ist von Autoposern attackiert worden, als er die Gruppe wegen der nächtlichen Beschleunigungsfahrten nahe seines Hauses zur Rede stellen wollte. Laut Polizei waren an der Aktion zwischen zehn und zwölf Autoposer beteiligt.

Demnach traf sich die Clique in der Nacht auf Samstag an der Kreisstraße MN 30 zwischen Ettringen und Lamerdingen im Unterallgäu. Dort fuhren sie mehrfach an und beschleunigten mit einem getunten Fahrzeug, bei dem Auspuffanlage und Motor laut Polizei "offensichtlich nicht den gesetzlichen Normen entsprach".

Auto-Poser attackieren bei Ettringen 50-jährigen Mann

Als der 50jährige Anwohner die Poser zur Rede stellte griff ihn die Gruppe an und schlug, schubste und beleidigte den Mann. Als dieser daraufhin versuchte, mit seinem Handy ein Foto von dem vermeintlichen Tatfahrzeug zu machen, versuchten die Poser, ihm das Handy zu entreißen. Die Gruppe riss daraufhin die mittels Klett angebrachten Kennzeichenschilder ab und der Fahrer des BMW floh in Richtung Lamerdingen. Nachdem es dem 50-jährigen dann gelang, die Polizei zu verständigen, flohen auch alle anderen Autoposer von der Örtlichkeit.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls - insbesondere Hinweise zu besagtem BMW. Bislang ist bekannt, dass es sich dabei um einen BMW der Reihe M4 handelt, der mit auf dem Kennzeichen die Markierung OAL - für Ostallgäu - trug und dunkel gefärbt war. Auffällig an dem Pkw war laut Polizei ein am Heck montierter überdimensionierter Heckflügel mit einem Aufkleber. Hinweise erbitten die Ermittler unter der Telefonnummer 08249/96800.

Nach Poser-Angriff: Polizei sucht nach einem BMW MW mit großem Heckspoiler

Da in den Nächten vor dem 10. Juni schon an gleicher Örtlichkeit Treffen der Autoposer-Szene stattfanden, sucht die Polizei auch hier Zeugen, die Angaben zu Personen und Fahrzeugen machen können.