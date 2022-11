Auto verliert Reifen bei voller Fahrt auf der A7

Dieser Unfall auf der A7 hätte deutlich schlimmer ausgehen können: Auf der A7 in Richtung Würzburg brach das Vorderrad eines Autos weg.

18.11.2022 | Stand: 13:07 Uhr

Zum Glück nur Sachschaden entstand bei bei einem Autounfall am Donnerstag auf der A7 in Richtung Würzburg. Bei voller Fahrt hatte sich an dem Auto eines 58-jährigen Mannes der linke Vorderreifen gelöst und war komplett über die Fahrbahn gerollt, berichtet die Polizei.

Der betroffene Fahrer konnte seinen Wagen kontrolliert auf den Standstreifen lenken, zwei weitere Autofahrer mussten scharf bremsen, um nicht mit dem losen Reifen zusammenzustoßen. Einer 24-jährigen Frau gelang das aber nicht mehr: Sie fuhr einem 44-Jährigen auf, der eine Vollbremsung eingeleitet hatte.

Glücklicherweise, so die Polizei, wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro, die Autos mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich: Die Radmuttern an dem Fahrzeug des 58-Jährigen waren gebrochen, so die Polizei.