Immer mehr Autos in Memmingen beschädigt: Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Die Zahl der zerkratzten Autos im Memminger Osten steigt. Die Polizei ermittelt. Statistik zeigt: Wer Fahrzeuge beschädigt, ist meist männlich und erwachsen.

21.01.2022 | Stand: 13:46 Uhr

Und jetzt der elfte Fall: Seit dem Wochenende werden im Memminger Osten und im angrenzenden Nordosten von Memmingerberg Autos zerkratzt (wir berichteten). Der jüngste Fall wurde der Polizei am Donnerstag gemeldet: eine zerkratzte Motorhaube an der Benninger Straße. Schaden: 1500 Euro. Um diese Tatserie aufzuklären, hat die Polizei Memmingen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Betroffen waren bisher unter anderem Leonhardstraße, Burkhartstraße, Münchner Straße, Kalker Feld, Künersberger Straße und Benninger Straße. Auf spezielle Marken oder Modelle haben es der oder die Täter nicht abgesehen. Bisher waren günstigere, aber auch hochwertigere Fahrzeuge betroffen. Der Gesamtschaden liegt bisher bei 8000 Euro.

Was verleitet Menschen zu sinnloser Sachbeschädigung? Und wer könnte dahinter stecken? Das haben wir Anja Mack gefragt. Sie ist Rechtsanwältin und Kriminologin aus Memmingen. Solche Fragen ließen sich grob vor allem mit einem Blick in die Statistik beantworten, sagt sie. Zehn Prozent aller Straftaten in Deutschland seien Sachbeschädigungen. Mehr als ein Drittel davon richte sich gegen Autos, die Aufklärungsquote in diesem Bereich sei aber gering.

Und Sachbeschädigungen seien hauptsächlich ein Männerdelikt: 85 Prozent dieser Taten würden von Männern begangen. Etwa 70 Prozent der Täter, die Kraftfahrzeuge beschädigen, seien erwachsen. Etwa 25 Prozent begingen eine Sachbeschädigung unter Alkoholeinfluss, vermutlich also eher willkürlich und situationsbedingt.

Jugendliche Täter würden als Motiv für Sachbeschädigungen zumeist Wut und das Abbauen von Anspannung benennen, knapp zehn Prozent würden angeben, über die Sachbeschädigung Anerkennung erhalten zu wollen. Teilweise interessiere sie auch, welchen Effekt ihre Tat habe, also zum Beispiel, ob die Polizei anrückt. Forschungsergebnisse zeigten auch, dass die Bereitschaft für Sachbeschädigungen steigt, wenn Jugendliche keine Selbstkontrolle und keinen Respekt vor fremdem Eigentum gelernt haben.

Wer hinter den aktuellen Fällen im Memminger Osten und in Memmingerberg stecken könnte, lasse sich aber nicht beurteilen. Zumindest scheine es sich auf den ersten Blick nicht um willkürliche, spontane Taten zu handeln, die in der Regel von erwachsenen Tätern verübt würden.

Hinweise zu den aktuellen Sachbeschädigungen an Fahrzeugen erbittet die Polizei in Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0.