Lkw fährt auf A7 bei Illertissen in Leitplanke - Zeugen gesucht

Ein Lastwagen ist bei Illertissen mehrmals gegen die mittlere Leitplanke der Autobahn gefahren. Er verursachte 35.000 Euro Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.

07.07.2023 | Stand: 13:37 Uhr

In der Nacht von Mittwoch, 5. Juli auf Donnerstag, 6. Juli ist ein Lastwagen bei Illertissen mehrmals in eine Leitplanke gefahren. Der Lkw war laut Polizei in Richtung Kassel unterwegs. Auf der Höhe des Parkplatzes Tannengarten fuhr er mehrmals gegen die mittlere Leitplanke der A7 und beschädigte sie auf einer Strecke von etwa 400 Metern. Er verursachte damit 35.000 Euro Schaden.

Lastwagen rammt Autobahn-Leitplanke bei Illertissen - 35.000 Euro Schaden

Der Fahrer des Lastwagens fuhr einfach weiter, ohne den Unfall zu melden. An der Unfallstelle fand die Polizei Spuren, die darauf hindeuten, dass der Lastwagen ein graues oder blaues Vorderteil hat und einen blauen Planen-Anhänger. Der Anhänger müsste einen erheblichen Schaden am linken Reifenbereich, also am Gummi oder den Felgen haben.

Zeugen sollen sich bei der Autobahnpolizei Memmingen unter 0831 100311 melden.

Mehr Nachrichten aus dem Unterallgäu lesen Sie hier.