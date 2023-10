Autofahrer fährt Kind an - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Dienstag in Mindelheim ein radelndes Kind angefahren hat.

25.10.2023 | Stand: 15:16 Uhr

Ein Autofahrer hat am Dienstag gegen 13 Uhr einen Elfjährigen angefahren, der mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg an der Krumbacher Straße in Richtung Norden fuhr. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in seinem grauen VW auf die Einmündung zur Bürgermeister-Kracht-Straße zugefahren und hatte den Jungen dabei offenbar übersehen. Bei dem Zusammenstoß stürzte dieser auf die Straße.

Der Mann sprach zwar mit dem Elfjährigen, hinterließ aber keine Kontaktdaten. Als der Junge zuhause ankam, stelle seine Mutter leichte Verletzungen fest und meldete den Unfall bei der Polizei . Diese bittet den 30- bis 40-jährigen Fahrer sowie Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden, um den Unfallhergang zu klären. Den Schaden am Fahrrad des Jungen beziffert sie auf rund 100 Euro.