Fahrradfahrer wird an Außenspiegel mitgezogen, stürzt und wird verletzt

Ein Autofahrer hat in Memmingerberg Fahrradfahrer bedrängt. Einer wurde vom Wagen berührt, am Außenspiegel mitgezogen, stürzte und wurde verletzt.

22.08.2021 | Stand: 12:01 Uhr

Ein Autofahrer hat sich am Samstag in Memmingerberg mit seinem Wagen zwischen zwei Fahrradfahrer gedrängt und einen davon mit dem Außenspiegel mitgezogen. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Radfahrer gegen 20.30 Uhr nebeneinander die Künersberger Straße in Richtung Augsburger Straße entlang gefahren, als ein weißer VW Passat mit blauer Aufschrift hinter ihnen fuhr und die Lichthupe betätigte.

Einer der Fahrradfahrer fuhr nach links in die Gegenspur, da er in Richtung Bergstraße abbiegen wollte. Währenddessen fuhr der Autofahrer mit dem Pkw zwischen die beiden Fahrradfahrer, streife den abbiegenden 41-jährigen Radfahrer mit dem linken Außenspiegel und zog ihn einige Meter mit, sodass der Fahrradfahrer stürzte.

Autofahrer hält kurz an, fährt dann aber weiter

Der Autofahrer hielt seinen Wagen daraufhin an, wurde laut Polizei jedoch vom Beifahrer dazu gedrängt weiterzufahren. Das tat er schließlich auch.

Polizei sucht Zeugen

Der 41-jährige Fahrradfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Hinweise auf den Fahrer oder Beifahrer des weißen VW Passat nimmt die Polizei Memmingen unter 08331/1000 entgegen.

