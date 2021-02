Autofahrerin baut auf der A96 fast Unfall mit Polizeiwagen

Eine Polizeistreife konnte einer Autofahrerin am Sonntag auf der A96 bei Erkheim gerade noch ausweichen. Das hat trotzdem Konsequenzen für die Frau.

08.02.2021 | Stand: 13:34 Uhr

Eine Polizeistreife hat am Sonntag auf der A96 bei Erkheim einen Unfall verhindert. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 66-Jährige gegen 16.45 Uhr an der Anschlusstelle Erkheim auf die A96 Richtung Lindau auf. Dabei wechselte sie in einem Zug vom Einfädelungsstreifen auf die durchgehende Fahrbahn und übersah einen Streifenwagen der Autobahnpolizei Memmingen.

Polizist weicht aus

Der Polizist am Steuer konnte nicht vollständig nach links ausweichen, weil in diesem Moment ein anderes Auto auf gleicher Höhe auf der linken Spur unterwegs war. Es befanden sich also kurzfristig drei Wagen nebeneinander. Dennoch verhinderte der Fahrer einen Zusammenstoß.

Obwohl die Polizei ihr anschließend signalisierte, dass sie anhalten solle, stoppte die Frau erst an der Anschlussstelle Memmingen-Ost. Sie sagte der Polizei, dass sie die Signale wegen des Regens nicht bemerkt hatte. Die Frau erwartet nun ein Bußgeld. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde von dem Vorfall unterrichtet.

Lesen Sie auch: Mädchen bei Verkehrsunfall in Innsbruck verletzt