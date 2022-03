Autos krachen in Legau zusammen - Fahrzeug geht in Flammen auf

Zwei Autos kollidieren in Legau. Bei einem Fahrzeug beginnt der Motrorraum zu brennen.

04.03.2022 | Stand: 14:39 Uhr

In Legau sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos zusammengekracht - eines davon hat Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 36-jährige Autofahrerin in Richtung Legau. An einer Kreuzung nahm die Frau einem von rechts kommendem Auto die Vorfahrt und die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Das Auto der 36-Jährige fing der Polizei zufolge im Motorraum Feuer. Ein Feuerwehrmann, der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, bekämpfte die Flammen bis die Feuerwehr Legau eintraf. Laut Polizei wurden beide Autos so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

