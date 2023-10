Sanitärhandwerk: Azubis gehen in der Sonderwerkstatt

Vier Allgäuer Betriebe aus der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche gehen neue Wege bei der Ausbildung. Das fordert die jungen Leute, dafür winken Belohnungen.

12.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Lehrermangel in Berufsschulen, fehlender Praxisbezug in der Ausbildung – das sind Themen, die viele Betriebe in gewerblich-technischen Berufsfeldern beschäftigen. Auf professionelle Begleitung ihrer Auszubildenden setzen seit Kurzem vier Allgäuer Betriebe aus der Sanitär-, Heizungs-, Klima-Branche (SHK). Ziele sind bessere Noten und sichere Prüfungsvorbereitung. Und der Spaß soll dabei nicht zu kurz kommen.

Zur Auftaktveranstaltung kam ein Dutzend junger Leute ins württembergische Berkheim bei Memmingen. Unter dem Motto „4 Betriebe, 92 Mitarbeiter, 12 Azubis, 1 Ziel“ führte Unternehmensberater Hubert Verständig in das Programm ein. Die Firma SHK-Aktiv2 ist spezialisiert auf die Branche, betreut in einem bundesweiten Netzwerk Arbeitskreise zu allen möglichen Fragen von der Baustelle bis zur Abrechnung.

Im Azubi-Förderprogramm haben sich Thomas Schneider, Schneider-Dalla Torre Haustechnik GmbH, Lauben, Alfons Sinz, Sinz GmbH & Co., Heimenkirch, Guido Butscher, Butscher GmbH, Durach, und Stephan Neher, Höflmeir GmbH, Berkheim, ihrem gemeinsamen Ziel verschrieben. Die Auszubildenden sollen durch zusätzlichen Input zum Nutzen beider Seiten gefördert werden.

Einmal monatlich legen die Azubis Freitagnachmittag eine Zusatzeinheit von etwa drei Stunden ein. Darin sollen im Wechsel theoretische und praktische Fähigkeiten vertieft werden. „Ich freu’ mich drauf“, sagte ein junger Mann, „das kann mir nur helfen, die vielen komplexen Inhalte aufzunehmen.“

Viele Ausbildungsinhalte werden vom Netzwerk auch online angeboten. Namhafte Adressen bieten Führungen durch ihre Werke an. Eine weitere Säule des Programms ist die Stellung von „Paten“ innerhalb der Betriebe. Die Ausbildungsmonteure erfahren eigene Schulungen. „Azubis und Ausbilder sollen Bock aufeinander haben“, sagte Verständiger.

Einige Zuckerl stehen den Azubis für ihren zusätzlichen Aufwand in Aussicht. Für besonders gute Prüfungsleistungen dürfen sie mit Prämien rechnen. Und Verständiger machte Aussichten auf spannende Teambuilding-Events etwa am Hockenheimring.

Ingenieursstudium möglich

Mit einem Abschluss im SHK-Handwerk stünden den jungen Monteuren sämtliche Stufen auf der Karriereleiter offen – auch ohne Abitur, bis hin zu akademischen Ingenieursgraden. Dass bis dahin auch mancher blöde Tag eine Hürde darstelle, gehöre freilich dazu.

Aus dem Auftaktnachmittag gingen die Teilnehmer jedenfalls gestärkt und motiviert heraus. „Das war für uns alle eine tolle Veranstaltung“, resümierte Thomas Schneider.

Im Pool der Unternehmen sind sämtliche Sparten auf Meisterebene vertreten. Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Elektrik, Sanitärinstallation, Haustechnik, Energieberatung, Solartechnik.