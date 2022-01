Bäckerei findet keine Bäcker mehr und muss Filiale in Steinheim schließen

Wegen Personalmangels in der Backstube zieht der Geschäftsführer der Bäckerei Schützenbeck Konsequenzen. Wer nun im Memminger Ortsteil die Nachfolge antritt.

18.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

15 Jahre lang hatte die Bäckerei Schützenbäck eine Filiale in Steinheim. Doch seit dem Jahreswechsel sind die Türen geschlossen. Geschäftsführer Thomas Schütz musste schweren Herzens den Standort in dem Memminger Ortsteil aufgeben. Der Grund: „Drei meiner Bäcker sind ausgefallen und ich habe einfach keinen Ersatz gefunden“, erklärt Schütz. Zwar habe er Annoncen geschaltet, woraufhin sich jedoch kein einziger Bewerber gemeldet habe. Der Schritt tue ihm sehr leid, vor allem auch wegen des „tollen Teams“ vor Ort. „Aber ich habe keinen anderen Weg gesehen.“ Zumindest für die Mitarbeitenden geht es in Steinheim jedoch weiter. Sie werden von der Konditorei Brommler übernommen, die die Filiale weiterführt. Die Neueröffnung findet am Donnerstag statt.