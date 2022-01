Streit mündet im Bürgerentscheid: Wie werden die Niederriedener zur Kasse gebeten?

Ein Streit über die Finanzierung des neuen Wasserhochbehälters in Niederrieden wird am Sonntag an der Wahlurne entschieden.

In Niederrieden wird ein Streit zwischen Gemeinderat und einer Initiative aus Einwohnern am Sonntag, 30. Januar, mit einem Bürgerentscheid an der Wahlurne vorläufig beendet werden.

Der Auslöser: Auslöser des Streits ist die Frage, wie der neue Wasserhochbehälter finanziert werden soll. Er wird nach derzeitigem Stand 2,3 Millionen Euro kosten, die Gemeinde rechnet mit 300.000 Euro Fördergeld. Unstrittig ist auf beiden Seiten, dass ein neuer Hochbehälter benötigt wird, über den die Gemeinde mit Frischwasser versorgt werden soll. Der alte muss wegen einiger Mängel ersetzt werden. Der neue ist bereits im Bau. Klar ist auch, dass er von den Verbrauchern, also den Einwohnern bezahlt werden muss. Uneinig sind beide Seiten darüber, auf welche Art das geschehen soll.

Zwei Varianten: Die Initiative von Einwohnern will den Behälter über die Wassergebühren finanzieren, die dann steigen würden. Der Gemeinderat würde ihn lieber über Verbesserungsbeiträge bezahlen, aufgeteilt auf zehn Raten. Verbesserungsbeiträge kann eine Gemeinde von Grundstückseigentümern verlangen, wenn sie in die öffentliche Wasserversorgung und Entwässerung investieren muss. Dieses Thema könnte also auch in anderen Kommunen in Bayern

Bürgerbegehren gegen Ratsbegehren: Mit einem Bürgerbegehren wird ein Bürgerentscheid vorbereitet. Dafür müssen mindestens zehn Prozent aller wahlberechtigten Einwohner eine Unterschrift leisten. In Niederrieden unterschrieben 37 Prozent der Wahlberechtigten, also 459 Menschen. Nachdem der Gemeinderat das Bürgerbegehren für zulässig befunden hatte, entschied er sich, dem ein Ratsbegehren entgegenzusetzen, das ebenfalls in einen Bürgerentscheid mündet. So haben die Wähler in Niederrieden am Sonntag über zwei Bürgerentscheide zu befinden, die beide dasselbe Ziel haben: die Bürger entscheiden zu lassen, ob die Finanzierung des Hochbehälters über Wassergebühren oder Verbesserungsbeiträge laufen soll.

So sieht es der Bürgermeister

Stellungnahme Michael Büchler und der Gemeinderat sind für eine Finanzierung über Verbesserungsbeiträge.

Laut Bürgermeister Michael Büchler könnte die Finanzierung des Wasserhochbehälters in fünf Jahren beendet sein, wenn sie über Verbesserungsbeiträge gestemmt wird. Er macht eine Beispielrechnung: Ein Eigentümer eines 700 Quadratmeter großen Grundstücks, auf dem ein Haus mit 300 Quadratmetern Wohnfläche steht, müsste insgesamt 2300 Euro bezahlen. Vorgesehen sind zehn Raten, macht pro halbem Jahr 230 Euro.

Der Hochbehälter kostet etwa zwei Millionen Euro. Würde dieser Kredit über Wassergebühren finanziert werden, dauere dies 40 Jahre. Hierin sieht Büchler Probleme:

Handlungsunfähigkeit: Die Gemeinde habe bereits eine Million Euro Schulden. Mit dem neuen Kredit käme sie auf drei Millionen Euro. Werden die über 40 Jahre abbezahlt, sei die Gemeinde in den nächsten Jahren handlungsunfähig. Investitionen, etwa in den Außenbereich des Kindergartens und in den leer stehenden Dorfladen, seien dann nicht möglich. Alle geplanten Investitionen müssten auf den Prüfstand gestellt werden. Derzeit tilge die Gemeinde 100.000 Euro im Jahr. Wie sie aber das Dreifache leisten könne, weiß Büchler nicht.

Hohe Gebühren: Werde über Wassergebühren finanziert, steigen sie laut Bürgermeister von derzeit 97 Cent pro Kubikmeter Wasser auf mehr als zwei Euro. In diesem Betrag sind einige Investitionen ins Wassernetz aus der jüngsten Vergangenheit bereits einberechnet. Dass die Gebühren im Laufe der Zeit weiter steigen, sei zudem möglich. Denn einen Kredit bekomme er vermutlich nur für zehn Jahre. Danach müsse mit der Bank neu verhandelt werden. Und wer wisse heute schon, wie sich die Zinsen in dieser Zeit verändern? Das berge also erhebliche Risiken.

Hauptbetroffene: Unter allen Haushalten brauchten Familien am meisten Wasser. Sie seien also die Hauptbetroffenen einer Finanzierung über Gebühren.

Eigene Brunnen: Wenn die Gebühren steigen, haben auch Großabnehmer wie Landwirte höhere Ausgaben. Es bestehe also die Gefahr, dass sie nach eigenen Brunnen suchten. Das Wasser daraus dürften sie als Brauchwasser nutzen, beispielsweise für ihre Tiere. Weil sie dann weniger Wasser aus dem Hochbehälter nutzten, stiegen die Gebühren für alle anderen Verbraucher. An Verbesserungsbeiträgen hingegen müssten sich alle Landwirte beteiligen. Wobei alle Grundstücke, also die der Landwirte wie auch die von Privathaushalten, in der Berechnung auf 2000 Quadratmeter begrenzt werden, wie es die Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetages vorsieht.

Bürgermeister Michael Büchler: „Mir ist wichtig, dass am Sonntag viele Leute zum Wählen gehen.“ Wie auch immer die Entscheidung ausfalle, sie solle durch ein großes Votum abgesichert sein. Es wäre nicht gut, wenn nur wenige Einwohner über eine so wichtige Entscheidung abstimmten.

So sieht es die Bürgerinitiative

Finanzierung Die Einwohner-Gruppe möchte den Hochbehälter über Wassergebühren bezahlen.

„Um die Finanzierung der sicherlich notwendigen Baumaßnahme gerechter zu verteilen“, habe die Bürgerinitiative das Bürgerbegehren auf den Weg gebracht. Sie fordert, dass der neue Hochbehälter über Wassergebühren finanziert wird. Manfred Keller ist Initiator des Bürgerbegehrens und hat wichtige Punkte zusammengefasst:

Nicht zu stemmen: Die Finanzierung über Verbesserungsbeiträge, die über Wohn- und Grundstücksflächen errechnet werden, sei „für viele so nicht zu stemmen oder zu finanzieren. Vermutlich muss für Stundungen die individuelle Finanzsituation offengelegt werden, sodass sicher Mehrkosten anfallen“.

Nicht gängige Praxis: Die Finanzierung über Verbesserungsbeiträge sei „sicherlich nicht gängige Praxis“ und werde in vielen Gemeinden über den Wasserpreis geregelt.

Unverhältnismäßig: Alleinstehende Einwohner, Haushalte mit sehr geringem Wasserverbrauch und Eigentümer von historisch bedingt großen Grundstücks- und Wohnflächen müssten unverhältnismäßig mehr bezahlen, wenn über Verbesserungsbeiträge abgerechnet werden würde.

Zusätzliche Belastung: Wer noch die Finanzierung des Eigenheims stemmen müsse, könne derartige zusätzliche Forderungen teils nicht leisten oder nachfinanzieren.

Handlungsfähigkeit: Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde bleibt aus Sicht der Initiative bestehen, „da durch die Investitionsumlage auf den Wasserpreis die Tilgungs- und Zinszahlung sichergestellt ist“.

Ungerecht: Wer künftig in Niederrieden Grund erwerbe und ein Haus baue, müsse sich nicht an der Finanzierung beteiligen, wenn sie über Verbesserungsbeiträge laufe.

Landwirte: Dass die Wassergebühren für die Haushalte belastend steigen, wenn Landwirte Wasser aus eigenen Brunnen beziehen, sieht die Bürgerinitiative nicht so. Denn sie dürften nur das Trinkwasser der Tiere vom Brunnen verwenden, nicht aber das Wasser für den normalen Haushalt.

Steigende Kosten: Die bisher veranschlagten Baukosten mit 2,3 Millionen Euro seien „definitiv noch nicht abschließend berechnet. Mit weiteren Mehrkosten ist momentan zu rechnen“.

Kritik: Es sei seit etwa 20 Jahren bekannt, dass ein neuer Hochbehälter gebaut werden muss. Dennoch seien dafür keine Rücklagen gebildet, sondern andere, teils nicht zwingend erforderliche Projekte realisiert worden. Weiterer Kritikpunkt: Dass der Hochbehälter nun gebaut wird, sei anfangs nur „mit einem Dreizeiler“ im Mitteilungsblatt erwähnt worden. Erst, als sich daraufhin das Bürgerbegehren formierte und schließlich genügend Unterschriften für einen Bürgerentscheid präsentierte, habe der Gemeinderat reagiert und zumindest angeboten, die Verbesserungsbeiträge nicht auf einmal, sondern auf fünf Jahre verteilt zu erheben.