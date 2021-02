Per Bürgerentscheid wird Sonntag darüber abstimmen, ob die Gemeinde bei den Erschließungskosten für alte Straßen einen Nachlass gewährt. Ein Pro und Contra.

07.02.2021 | Stand: 10:47 Uhr

Ein Bürgerentscheid in Sachen Straßenerschließung steht am Sonntag, 7. Februar, in Memmingerberg an. Die Wahlberechtigten können darüber entscheiden, ob Anwohner für die Erschließung von alten Straßen weniger als die sonst üblichen 90 Prozent der Gesamtkosten übernehmen müssen.