B12 bei Mindelheim: 61-Jähriger verhindert schweren Autounfall

Durch schnelles Reagieren konnte ein Autofahrer auf der B12 bei Mindelheim einen Unfall verhindern.

06.10.2022 | Stand: 13:21 Uhr

Am Mittwochnachmittag hat ein 61-Jähriger in Mindelheim auf der B12 einen schweren Verkehrsunfall verhindert. Laut Polizei soll ein 48-Jähriger ein anderes Auto überholt haben und dabei den entgegenkommenden 61-Jährige übersehen haben. Da es keine Ausweichmöglichkeiten gab, lenkte der 61-Jährige sein Auto über den Grünstreifen auf einen Feldweg und verhinderte so den Zusammenstoß.

Das Auto wurde bei der Überfahrt nur leicht beschädigt. Der Unfallverursacher kehrte sofort zum Unfallort zurück und stellte sich seiner Verantwortung.

