Auto treibt in Babenhausen in der Günz

In Babenhausen im Unterallgäu hat ein Anwohner am Freitagmorgen ein Auto entdeckt, das in der Günz trieb. Wie das Fahrzeug ins Wasser kam.

25.11.2022 | Stand: 12:14 Uhr

Am Freitagmorgen gegen 5.35 Uhr hat ein Anwohner ein Auto in der Günz in Babenhausen im Unterallgäu entdeckt. Kurze Zeit später rief wieder jemand an und teilte mit, dass sich das Auto im Bereich des Rottensteiner Wegs in einem Gehölz verklemmt hatte, teilt die Polizei mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.