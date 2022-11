Auto treibt in Babenhausen in Bach

Heute Morgen hat ein Passant ein Auto in einem Bach in Babenhausen im Unterallgäu entdeckt. Wie es dorthin kam.

25.11.2022 | Stand: 08:24 Uhr

Heute Morgen hat ein Passant ein Auto in einem Bach in Babenhausen im Unterallgäu entdeckt. Das Auto trieb im Bereich des Rottensteinerwegs im Wasser, teilt die Polizei mit. Nach ersten Informationen hat der Besitzer des Wagens vergessen, die Handbremse anzuziehen, weshalb das Fahrzeug in den Bach rollte. Zu dem Zeitpunkt befand sich niemand im Auto. Keine Menschen wurden verletzt.

Die Feuerwehr versucht derzeit, das Auto so weit aus dem Bach zu holen, dass ein Kran oder eine Winde das Fahrzeug aus dem Wasser ziehen kann.

Weitere Informationen folgen.

