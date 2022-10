In Babenhausen im Unterallgäu war eine Autofahrerin so betrunken, dass sie nicht mehr richtig ausparken konnte. Sie fuhr ein anderes Auto an und flüchtete.

30.10.2022 | Stand: 11:40 Uhr

In Babenhausen im Unterallgäu hat eine 57-jährige Autofahrerin am Samstag gegen 14.45 Uhr ein anderes Auto auf einem Supermarktparkplatz angefahren. Wie die Polizei mitteilt, hatte sie dieses beim Ausparken beschädigt und sich dann aus dem Staub gemacht.

