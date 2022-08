Betrunkener Mann schlägt 86-Jährige und zieht sie an den Haaren

Weil eine 86-Jährige in Babenhausen von ihrem betrunkenen Mitbewohner geschlagen wird, nimmt die Polizei den Mann mit in die Ausnüchterungszelle.

28.08.2022 | Stand: 12:52 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Streit zwischen einem 55-Jährigem und einer 86-jährigen Frau in Babenhausen eskaliert. Nach Polizeiangaben hatte die 55-Jährige den damals obdachlosen Mann vor einigen Monaten bei sich aufgenommen.

55-Jähriger attackiert 86-Jährige in Babenhausen

In der vergangenen Nacht attackierte der alkoholisierte Mann die Frau. Diese verließ die Wohnung, um nach Hilfe zu rufen, doch der Mann zog sie an den Haaren zurück in die Wohnung, wobei sie sich leicht verletzte. Ein Nachbar alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann mit in die Ausnüchterungszelle. Ein Alkoholtest ergab 2,0 Promille.

