Mann schlägt anderem mit Schneeschaufel auf den Kopf

Ein Streit in einer Arbeiterunterkunft in Babenhausen im Unterallgäu endete schmerzhaft für einen 25-Jährigen. Er bekam eine Schneeschaufel auf den Kopf.

23.01.2023 | Stand: 13:48 Uhr

Der Streit in der Arbeiterunterkunft in Babenhausen war am Samstagmittag ausgebrochen. Ein laut Polizei alkoholisierter 25-Jähriger beschuldigte einen 58-jährigen Mann, ihm seinen Wodka weggenommen zu haben.

Der jüngere Mann wollte in der Folge den Älteren angreifen, der kurzerhand eine Schneeschaufel ergriff und damit seinem Kontrahenten auf den Kopf schlug.

Schneeschaufel auf den Kopf: Gefährliche Körperverletzung in Babenhausen

Der 25-Jährige zog sich außer Kopfschmerzen keine größeren Verletzungen zu, musste aufgrund seiner Aggressivität und Alkoholisierung mit 1,54 Promille laut Polizei jedoch in Gewahrsam genommen werden.

Gegen den 58-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.