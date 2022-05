Schüler läuft in Babenhausen vor Schulbus und wird von diesem angefahren

In Babenhausen ist ein Zehnjähriger ohne auf den Verkehr zu achten über die Straße gelaufen. Er wurde dabei von einem Schulbus angefahren.

21.05.2022 | Stand: 13:03 Uhr

In Babenhausen (Landkreis Unterallgäu) ist am Freitagmorgen ein Zehnjähriger vor einen Schulbus gelaufen. Der Unfall ging laut Polizei noch glimpflich aus. Demnach ist der Schüler gegen 8 Uhr aus dem Bus ausgestiegen und wollte über die Straße laufen, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei übersah er den Schulbus, der gerade anfuhr. Weil der Bus noch langsam fuhr, wurde der Schüler bei dem Unfall in Babenhausen nur leicht verletzt.

