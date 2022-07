Ein Streit am Badesee Babenhausen mit einem Unbekannten endete für einen 16-Jährigen am Donnerstag mit einem Schlag ins Gesicht und anschließend im Krankenhaus.

01.07.2022 | Stand: 13:44 Uhr

Laut Polizei geriet der 16-Jährige am Badeweiher in Babenhausen gestern Vormittag zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit einem bislang Unbekannten.

Der Streit endete damit, dass der Jugendliche einen Schlag ins Gesicht erhielt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Streit am Baggersee Babenhausen: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Die Polizei Memmingen hat nun die Ermittlungen wegen eines "Körperverletzungsdelikts" aufgenommen.

