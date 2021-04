Babenhauser Ehepaar züchtet in seiner Freizeit Schafe

Alles begann mit einem Lamm, das Emanuel Weinhart als Kind mit der Flasche großzog. Was die Leidenschaft für Schafe für ihn und seine Frau Silvia ausmacht.

Von Claudia Bader

15.04.2021 | Stand: 12:08 Uhr

Einen Namenstagskalender haben Silvia und Emanuel Weinhart aus Babenhausen immer griffbereit. Vor allem zwischen Weihnachten und Ostern. In diesen Wochen liegt nämlich die Lammzeit ihrer Schafherde. „Jedes neugeborene Lämmlein erhält den Namen des Heiligen, dessen liturgischer Gedenktag gerade gefeiert wird“, sagt das Ehepaar. So braucht es nicht lange überlegen, wie das neugeborene Tier künftig gerufen wird. Statt einer Nummer wird auf der Ohrmarke der jeweilige Name vermerkt. Ob Heinerle, Marie, Filippa, Anna, Evi, Alice oder Michel – jedes der zwischen drei Wochen und zehn Jahre alten Schafe hat seine individuelle Anrede.