"Lara, du steckst voller Überraschungen": Memmingerin punktet beim Date mit dem Bachelor

Viele Emotionen gibt es in Folge 3 von "Der Bachelor" 2022. Lara Honner aus Memmingen beeindruckt Dominik beim Gruppendate. Und der hat jetzt "Lust auf Lara".

09.02.2022 | Stand: 22:15 Uhr

"Neue Woche, neues Glück": Das schrieb "Bachelor"-Kandidatin Lara aus Memmingen zu Beginn dieser Woche auf ihrem Instagram-Profil. Woche 3 der "Bachelor"-Staffel steht an. Wie geht die Reise in Mexiko für Lara weiter? Kommt sie ihrem Traummann Dominik näher?

Wir erinnern uns ganz kurz: Beim ersten Kennenlernen in Folge 1 war der Bachelor sehr angetan von der blonden Memmingerin und wollte "noch viel mehr von ihr erfahren". In Folge 2 ließ die Begeisterung von Dominik für Lara etwas nach. In der Nacht der Rosen sagte er ihr: "Du bist ein Fragezeichen in meinem Kopf" und betonte, dass er sie so gar nicht einschätzen könne. Lara beteuerte: "Für mich passt es perfekt. Du bist genau so, wie ich mir meinen Traummann vorstelle." Und anscheinend überzeugte sie den Bachelor, denn sie bekam eine zweite Rose (auch, wenn sie fast bis zum Ende darauf warten musste).

Gruppendate im Dschungel: Lara beeindruckt Dominik

Wie geht es also in Folge 3 für die Allgäuerin weiter? Kann sie den Bachelor von sich überzeugen? 15 Frauen kämpfen aktuell um das Herz von Dominik. Für Lara beginnt die neue Woche schon mal gut - denn sie darf direkt auf ein Gruppendate mitkommen.

Sechs Frauen treffen Dominik für ein Abenteuer im Dschungel. "Es wird hoch und es wird wild", kündigt Dominik an. Im Hintergrund sieht man zwei Autos stehen. Und eine Hängebrücke wird immer wieder eingeblendet. Die Frauen sollen sich auf die beiden Wagen aufteilen - einen davon will der Bachelor selbst steuern. "Aber ich sag's euch, das wird...", sagt Dominik und zieht dabei theatralisch die Luft ein. Was wird also passieren? Der Großteil der Frauen traut sich nicht ("Ich hab Höhenangst"), das Auto zu fahren. Passend zu ihrem Motto "Mit unspontanen Langweilern kann ich nichts anfangen" ergreift Lara aber direkt die Chance und will den Wagen fahren. "Bei allem, was Adrenalin bringt, bin ich sofort dabei", sagt die 23-Jährige. Das hinterlässt Eindruck beim Bachelor: "Wow, da sagt sie einfach, sie macht das, was 'ne Powerfrau", so Dominik. Und ergänzt: "Das macht echt Lust auf Lara."

Also, los gehts. Die beiden Autos fahren - unter viel Gekreische einiger Frauen - los. Über geschotterte Wege geht es Berge hinauf - Richtung Hängebrücke, die hoch über den Bäumen des Dschungels hängt. Lara wird immer wieder eingeblendet, sie steuert sicher und mit einem Strahlen im Gesicht den Wagen. Am Ende der Brücke wartet allerdings eine "böse" Überraschung auf die sechs Frauen und Dominik: Zwei weitere "Ladys" kommen zum Gruppendate dazu. Chiara F. und Chiara M. werden als neue Konkurrentinnen in der Sendung bleiben.

Gruppendate im Dschungel: Lara (vierte von rechts) hat während des Dates die Möglichkeit, allein mit Dominik zu sprechen und sammelt "ganz viele Plus-Punkte" beim Junggesellen. Bild: RTL

Dominik zu Memmingerin: "Du steckst voller Überraschungen, heiliger Bimbam"

Nach einem kurzen Kennenlern-Gespräch mit den beiden Neuen sucht Dominik beim Gruppendate aber nochmal das Gespräch mit Lara. "Ich kann das nicht oft genug sagen", eröffnet er das Gespräch und gibt Lara ein Getränk, "cool, dass du das Auto gefahren bist, hat mir sehr imponiert." Lara grinst. Und überrascht den Bachelor gleich ein weiteres Mal: Weil er keinen Flaschenöffner zur Hand hat, öffnet Lara Dominiks Bierflasche ganz easy an einer Tischkante. Ein anerkennendes "Woooow" ist ihr sicher. Und: "Lara, du steckst voller Überraschungen - heiliger Bimbam, du bist gut". Im Einspieler schwärmt Dominik: "Und schon wieder ein Plus-Punkt. Lara, echt. Lara, Lara, Lara."

Lara aus Memmingen im Steckbrief:

Alter : 23

: 23 Hobbys : reisen, Tennis spielen und Ski fahren

: reisen, Tennis spielen und Ski fahren Beruf : Studiert Tourismousmanagement

: Studiert Tourismousmanagement Single : Seit drei Jahren

: Seit drei Jahren Haustiere : zwei Hunde, vier Schildkröten und eine Ratte

: zwei Hunde, vier Schildkröten und eine Ratte Instagram: https://www.instagram.com/larahonner

Und der Bachelor schwärmt weiter von Lara aus Memmingen und sagt ihr, dass er Interesse an ihr habe. Aber sie noch nicht einschätzen könne. Er wolle sie wirklich besser kennenlernen. "Und ich sag es dir ganz ehrlich: Heute hast du echt ganz viele Plus-Punkte bei mir gemacht." Die Blondine erklärt nochmals, dass sie eigentlich echt schüchtern sei und sich nicht in den Vordergrund drängen will. "Aber ich möchte trotzdem um dich kämpfen, weil ich dich gut finde." Ein inniger Blick zwischen den beiden. Und ein großes Grinsen von Dominik. "Alles was du sagst, passt so 100 Prozent, hab ich das Gefühl." Die Memmingerin stecke voller Überraschungen und sei für ihn "besonders, ein Phänomen". Und nochmal folgt ein intensiver Blick.

Dann geht es zurück zu den anderen Frauen. Das Gruppendate neigt sich dem Ende zu - und wie immer darf eine der Frauen noch bleiben. Zur Überraschung von einigen, entscheidet sich Dominik für Nele, die Blondine aus Hamburg. Lara und die anderen fahren - mit den beiden neuen Konkurrentinnen - zurück zur Villa.

Einzeldate für Nele endet mit erstem Kuss

Dominik und Nele verbringen weitere Stunden zusammen - unter anderem werden diverse Szenen gezeigt, wie die beiden Prosecco trinken und in einem Pool mit besonderem Ausblick Gespräche führen. Ob Nele wirklich an ihm Interesse habe, möchte Dominik herausfinden. "Wir haben einen besonderen Vibe", freut sich die Blondine. Und auch Dominik meint, er habe ein positives Gefühl und "spüre etwas mehr" bei ihr. Es wird sich tief in die Augen geblickt, gegrinst, wieder weggeschaut. Und dann wird über den ersten Kuss gesprochen. "Ist Küssen wichtig für dich?", will der Bachelor wissen. Und - ja, Sie ahnen, worauf es hinaus läuft - natürlich wird jetzt geknutscht.

Der erste Kuss: Es funkt zwischen Nele und Dominik. Bild: RTL

Eifersucht und Gezicke: Was ist sonst noch in Folge 3 passiert?

Viel Spannendes passiert - aus Allgäuer Sicht - bis zur Nacht der Rosen dann nicht mehr in Folge 3. Es gibt Gezicke mit den neuen Konkurrentinnen um Schlafplätze. Viele Diskussionen um den ersten Kuss. Und bei einem weiteren Gruppendate wird ein Haus bunt bemalt. Ach ja: Und Jana-Maria ist außer sich, dass Dominik "eine andere" geküsst hat (auch wenn das Kennenlernen von Frauen ja Sinn der Sendung ist). Sowohl beim Bemalen des Hauses als auch bei der Rosenvergabe spricht sie das Thema immer wieder beim Bachelor an. Und er fühlt sich sichtlich unwohl damit. "Ich ertrage das nicht", wiederholt Jana-Maria immer wieder, fast schon unter Tränen. Sie sei so enttäuscht und so traurig, "... und dann vergisst du mich vielleicht einfach". Ob sie sich damit einen Gefallen tut, so einen eifersüchtigen Eindruck zu hinterlassen?

Die Nacht der Rosen: Wer ist bei "Der Bachelor" raus?

Anscheinend (noch) nicht. Denn sie bekommt von Dominik bei der Rosenvergabe gleich zu Beginn die erste Rose. Natürlich bekommt auch Nele (mit dem ersten Kuss) eine Rose. Und auch Lara aus Memmingen darf sich nach ihren vielen Plus-Punkten über eine Rose freuen.

Raus sind in Folge 3: Josephine und Natalie.

Wie geht es weiter in Folge 4 für Dominik weiter?

"Tut mir einen Gefallen, gebt richtig Gas", fordert Dominik die Frauen für die nächste Woche auf. Und seine Forderung scheint aufzugehen: In der Vorschau ist zu sehen, wie die Frauen mit ihm Spaß haben, flirten, wie er mit einer Kandidatin aus einem Helikopter am Strand steigt und von einem weiteren Kuss ist die Rede. Mal sehen, wer in Folge 4 "viele Plus-Punkte" sammeln kann.

