"Der Bachelor": Ist Lara Honner aus Memmingen weiter?

Auch dieses Jahr sucht der "Bachelor" auf RTL nach der großen Liebe - auch eine Allgäuer Kandidatin ist dabei. Ob sie eine Rose bekommt?

26.01.2022 | Stand: 22:15 Uhr

Es geht wieder los: Rosen, Einzel-Dates, Kampf um einen Mann. "Der Bachelor" kommt seit Mittwoch auf RTL - und sogar eine Allgäuer Kandidatin ist dabei. Wie sie sich in der ersten Folge schlägt und ob sie eine Rose bekommt? Wir haben uns die Folge angeschaut.

Alles dreht sich um ihn: Dominik Stuckmann, 29 Jahre alt, Unternehmer, ist in den ersten Szenen der ersten Folge in einem Sarg zu sehen. Das ist allerdings nur eine Referenz an den Ort des Geschehens. Denn der Bachelor sucht die große Liebe in Mexiko, wo traditionell der Dia de Muertos gefeiert wird. (Alle Informationen zum Bachelor und den Kandidatinnen finden Sie hier.)

Der Bachelor 2022 heißt Dominik Stuckmann: "Der erste Eindruck zählt"

Schon im Vorspann kündigt sich eine kleine Enttäuschung an: Die Memminger Kandidatin Lara Honner ist im Vergleich zu anderen nur wenig zu sehen. Der einzige Trost: Der Vorspann zeigt auch die ersten Diskussionen zwischen den Kandidatinnen. Immerhin. Da wird gehauen, Rotwein über ein weißes Kleid geschüttet und es werden - Schreck, lass nach! - noch zwei neue Nachzüglerinnen vorgestellt. Das Konflikt-Potenzial steigt.

Aber zunächst kämpfen 22 Frauen um das Herz von Dominik Stuckmann - und schlagen am Anfang der Folge mitten auf der Straße auf eine Pinata ein. Warum? Das erschließt sich der Zuschauerin nur bedingt. Der Bachelor stellt auf jeden Fall klar: "Der erste Eindruck zählt." Und Oma ergänzt: "Er wird sein Glück schon machen."

Na dann - los geht's: Die Frauen werden in Zweierpärchen vorgestellt. Lara Honner aus Memmingen ist auch gleich die, die ihrer Gegenspielerin Nele für den dramatischen Effekt Rotwein auf das weiße Kleid schüttet. (Mehr über die Memminger Kandidatin erfahren Sie hier.)

Dann werden die Paare in die Limousine verfrachtet und ganz zufällig wird immer wieder der Fahrer eingeblendet, der schwarze Handschuhe, eine schwarze Maske und Mütze trägt. "Hä, der ist nicht da! Da ist keiner", entfährt es einer Frau im ersten Wagen. Der rote Teppich, der zur Villa führt, ist leer. Fixe Kombinierer ahnen, was kommt. Der Fahrer ist der Bachelor! Oh mein Gott! Der Groschen fällt bei den ersten beiden Frauen im Auto allerdings langsamer als möglicherweise bei Ihnen.

Lara Honner aus Memmingen: "Das ist der beste Bachelor"

Nach und nach stellen sich die Kandidatinnen dem Bachelor vor - manche bekommen dabei mehr Zeit als andere, was gleich für Skepsis bei den anderen sorgt. Sympathiepunkte sammelt der Bachelor dadurch, dass er sich zwischen den Begrüßungen immer wieder etwas zu essen holt. Man muss Prioritäten setzen.

Die Memmingerin Lara Honner erzählt dem Bachelor gleich in den ersten Momenten von ihren Reisen, was ein anerkennendes "sehr cool" hervorruft. Sie könnten ja zusammen einen Backpacking-Trip machen, schlägt die 23-Jährige vor. Dann ist das kurze Treffen schon beendet und die Studentin betritt die Villa, wo sie gleich von ihren Mitstreiterinnen in Empfang genommen wird: "Das ist der beste Bachelor bisher!", ist das klare Statement der Allgäuerin.

Ob er ihr die gleiche Begeisterung entgegenbringt? Klar ist: Bei der "Anmeldung" zum Einzelgespräch ist die Memmingerin nicht schnell genug. "Wie am Anfang alle auf ihn gegeiert haben und auf ihn zugerannt sind, das hat mich ein wenig schockiert", gibt Lara Honner dann auch gleich zu. Aber: Die 23-Jährige hat Glück, der Bachelor wählt sie dann doch gezielt aus, bevor er mit anderen spricht: "Kommst du mal eben mit?" Den anderen passt das nicht so gut: "Jede will ein Stück von dem Kuchen!"

"Ich will noch mehr über dich erfahren", beginnt Dominik Stuckmann das Einzelgespräch auf einer "romantischen Schaukel", wie eine andere Kandidatin gleich bemerkt. "Bist 'n Hübscher", erwidert die Memmingerin. "Kann man schon mal machen." Ein Satz, den der Bachelor leicht ungläubig wiederholt. Lara Honner erzählt von ihrer fünfeinhalbjährigen Beziehung und den zwei Jahren des Single-Daseins, die darauf folgten. Auch der Bachelor berichtet von seiner vorherigen Beziehung ("Sechs Jahre? So lang?" Ja, halt fast so lang wie fünfeinhalb Jahre.) Gute Nachrichten: Beide sind "voll die Beziehungsmenschen".

Erste Folge "Der Bachelor": Diese Kandidatinnen sind raus

Aber die Memmingerin ist skeptisch: Ob der Bachelor wohl schon über die Trennung im März hinweg ist? Eine Trennung, philosophiert der 29-Jährige, sei ja etwas, das sich über Jahre hinziehe. "Also ich habe ewig gebraucht, um über meinen Ex hinwegzukommen", gesteht Honner. Er war die erste große Liebe - "ich hatte alles das erste Mal mit dem". "Wir gehen es schnell an, ne", ist der Kommentar des Bachelor aus dem Off. Ja, kann man so sagen.

Schließlich seien beide bereit für etwas Neues. Während er versucht, sich die Hitze Mexikos nicht körperlich anmerken zu lassen (Spoiler: Klappt nicht.), berührt sie sanft seinen Arm. Eine Sirene wird eingespielt, kritische Blicke der Mitstreiterinnen folgen. "Sie hat ihn angefasst!" Oha!

Bisschen Tanz, bisschen Party und dann die schwere Entscheidung: Wer bekommt eine Rose - und wer muss gehen? Kurz vor der Entscheidung wird die Memmingerin eingeblendet: "Also ich fand ihn von Anfang an sympathisch, ich denke, er mich auch."

Gibt es eine Rose? Na klar. "Du hast mich sofort in deinen Bann gezogen, Lara!" Überraschend kommt das nicht - aber die Memmingerin denkt schon weiter: "Meine Hoffnung für die nächste Woche ist, dass ich ein Date bekomme."

Und wer darf nicht bleiben? Nachdem die letzte Rose an Christina Aurora geht, bleiben Elina, Bella und Jenny "rosenlos". Wie es nächste Folge für die Memmingern Kandidatin weitergeht, lässt sich kaum erahnen - denn im Trailer taucht sie nicht auf. Dafür die Enthüllung: Es wird schon geküsst!

