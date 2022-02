Bad Grönenbach: Er will Freude an Mathematik wecken

Analysis, Geometrie, Stochastik: Daniel Hajek schreibt Buch, um Schüler besser auf das Mathe-Abitur vorzubereiten. Diese Themen sind auf 200 Seiten gefasst.

14.02.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Analysis, Geometrie, Stochastik: So manche Schüler verbinden mit diesen Wörtern und dem dazugehörigen Mathematik-Unterricht nicht unbedingt positive Erfahrungen und Gefühle. Das möchte Daniel Hajek ändern. Der gebürtige Bad Grönenbacher hat ein Buch geschrieben – mit dem Titel „Mit Erfolg zum Mathematik-Abitur“. Warum es ihm wichtig ist, Schüler zu unterstützen und wo die Besonderheiten bei seiner Veröffentlichung liegen, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Abitur-Vorbereitung ist großes Problem

Daniel Hajek studierte Mathematik, Latein und Erziehungswissenschaften für das gymnasiale Lehramt. Seit seinem Studium arbeitet er am Mathematischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München, lebt in München. Zudem gibt er Nachhilfe-Unterricht. Bei diesem habe er die Feststellung gemacht: „Die Abitur-Vorbereitung ist ein großes Problem.“ Der 30-Jährige meint: Es gebe eine Menge Werke, die mit Schritten und Lösungsaufgaben versehen sind, nicht aber eine Stoffauswahl. „Das hat mir einfach gefehlt und dort habe ich angesetzt“, so Hajek. Sein Buch kann seit Ende Januar erworben werden. „Ich habe ein halbes Jahr für die Gestaltung des Buches gebraucht. Von mir kommen auch Layout und Cover.“

Daniel Hajek Bild: Daniel Hajek

Wichtig ist Daniel Hajek, Abitur-Noten zu verbessern, Schülerinnen und Schüler zu stärken und auf die Prüfung gut vorzubereiten.

Die Besonderheit seines Buches?

Das Besondere an seinem Buch? Es sei ein Buch, dessen Inhalt verständlich sei und mit welchem Schülerinnen und Schüler die Note zwei auf jeden Fall erreichen könnten. Davon sei er fest überzeugt. Er setze auf Themen, die mit Garantie im Abitur abgefragt würden. Ob mathematisches Verständnis oder Mathe-Muffel: Jeder könne mit seinem Werk umgehen. „Der Inhalt soll im Prinzip wie ein Kochrezept sein. Etwas, das in einer Anleitung garantiert zur Lösung führt“, zeigt der Bad Grönenbacher auf.

Mathematik für alle erklärt

Im 200 Seiten starken Buch ergänze er noch mehr. „Besonders ist auch, dass ich Operatoren erkläre. Diese bereiten nämlich zumeist auch Probleme.“ Damit meint der 30-Jährige: Anweisungen wie „Beweisen Sie“, „Berechnen Sie“, „Bestimmen Sie“ oder „Geben Sie an“ haben unterschiedliche Bedeutungen. Müsse bei der Berechnung beispielsweise ein nachvollziehbarer rechnerischer Lösungsweg zum Ergebnis führen, so gehe es beim Angeben lediglich darum, das Ergebnis anzugeben – ohne weitere Rechnungen und Begründungen. „Ich erkläre, was dahinter steckt, weil Schüler entweder Zeit verlieren, weil sie bei einer Aufgabe zu viel machen, oder andere eben Punkte verlieren, weil sie gewisse Schritte nicht dargelegt haben.“ In seinem Buch sind zudem zehn Tipps enthalten, wie richtiges Lernen funktioniert. „Das ist nicht auf Mathematik bezogen, sondern gilt auch für andere Fächer“, so Hajek, der ab Februar in den Schuldienst wechselt.

Lesen Sie auch

StudiFix hilft jungem Pfrontener auf dem Weg zur Astrophysik Uni-Nachwuchs

Die wichtigsten Themen anschaulich erklärt: Das sei das Vorhaben. Damit möchte er Schülerinnen und Schülern Freude am Lernen und an der Mathematik vermitteln und zu guten Noten verhelfen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".