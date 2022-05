22-Jähriger erblickt Polizeistreife in Bad Grönenbach - und reagiert mit Vollbremsung

Ein Fahrer einer landwirtschaftlichen Maschine in Bad Grönenbach erblickt eine Polizeistreife und versucht, mit seinem Beifahrer die Plätze zu tauschen.

05.05.2022 | Stand: 14:10 Uhr

Mit einer Vollbremsung hat ein 22-Jähriger am Mittwochnachmittag reagiert, als er eine Polizeistreife in Bad Grönenbach sah. Wie die Polizei mitteilt, fuhren der junge Mann und ein Beifahrer mit einer landwirtschaftlichen Maschine durch den Ortsteil Zeller Einöde, als ihnen Beamte in einem Streifenwagen entgegenkamen.

Bad Grönenbach: 22-Jähriger versucht unauffällig mit Beifahrer die Plätze zu tauschen

Unvermittelt machte der 22-jährige Fahrer mit einer Vollbremsung und zog so die Aufmerksamkeit der Polizistinnen und Polizisten auf sich. Unaffällig versuchte der Mann noch, mit dem Beifahrer die Plätze zu tauschen.

Bei der folgenden Kontrolle stellte sich der Grund für die kuriose Aktion heraus: Der 22-Jährige besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Diese wurde ihm zuvor entzogen. Der Mann und der Halter des Fahrzeugs bekommen nun eine Anzeige.

