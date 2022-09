Bad Grönenbacherin wird 100 Jahre alt

Annemarie Adam hat in Bad Grönenbach ihren 100. Geburtstag gefeiert. Was sie über ihren Lebensweg erzählt.

Das Augenlicht bereitet ihr zwar inzwischen Probleme und auch ihr Gehör hat etwas nachgelassen: Doch geistig ist Annemarie Adam noch immer „topfit“. Erst vor Kurzem hatte sie beim Anruf eines Telefon-Betrügers kurzerhand aufgelegt und den Notruf-Knopf gedrückt. Im Seniorenheim Sankt Dominikus – am Fuße des Schlossberges – hat sie jetzt ihren 100. Geburtstag gefeiert: Die Musikkapelle Lachen spielte ihr ein abendliches Ständchen.

Die älteste Bewohnerin Bad Grönenbachs kam zum Gratulieren vorbei

Auch die älteste Einwohnerin Bad Grönenbachs, Rosa Baumhämmel, kam mit ihren fast 102 Jahren mit dem Rollator zum Gratulieren angefahren. Und Bürgermeister Bernhard Kerler, der in Begleitung seiner Stellvertreterin Ilse Dorn kam, hatte sogar seinen Urlaub abgebrochen, um ihre Lebensgeschichte anzuhören.

Annemarie Adam wurde am 4. September 1922 in Schlesien geboren. In der Volksschule Schweidnitz war sie stets eine der Besten. „Arbeit und Bescheidenheit“, so erzählt die Jubilarin, seien stets ihre Zier gewesen. Im Sudetenland hat sie ihren Arbeitsdienst verrichtet; als Wirtschaftsführerin in Tschechien. Nach Kriegsende wurde sie 1945 aus Tschechien vertrieben, kam über Salzburg (Österreich) nach Greuth (Kronburg), wo sie zunächst eine Bleibe bei einem Bauern fand.

Adam hat mittlerweile eine große Familie und sogar einen Ur-Ur-Enkel

Dann lernte sie in Bad Grönenbach ihren Mann Herbert kennen und am 2. Dezember 1950 schlossen beide den Bund fürs Leben. Zunächst hätten sie in einer „Baracke mit Schlossblick“ an der Gerberstraße gewohnt, erinnert sich die Jubilarin. Jahrelang hat sie mit viel Fleiß bei den Familien Manz, Krautheim, Gmeinder und „dem Spielerwirt“ sowie 36 Jahre lange bei Kohlers den Haushalt geführt. All dies bewältigte sie, während sie sich zugleich der Erziehung ihrer vier Kinder widmete. Nun freut sich Annemarie Adam über neun Enkel, zwölf Ur- und einen Ur-Urenkel.

Seit einem Jahr wohnt Annemarie Adam im Seniorenheim

Bis vor einem Jahr hat sie sich noch weitgehend selbst versorgt. Nach einem Sturz zog sie dann schweren Herzens ins Seniorenheim um. Nach 99 Jahren Selbstständigkeit sei ihr die Umgewöhnung anfangs nicht leichtgefallen, erzählt sie. Wie in der Gerberstraße kann sie jedoch weiterhin den Blick zum Hohen Schloss genießen.

