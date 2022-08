Bei Bauarbeiten in Darast (Bad Grönenbach) verletzt sich ein Arbeiter schwer, als er von einem Stromkabel einen elektrischen Schlag abbekommt.

17.08.2022 | Stand: 15:26 Uhr

Am Dienstagmittag ist ein Arbeiter in Bad Grönenbach im Unterallgäu durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden auf einem Betriebsgelände in Darast Kabel neu verlegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.