Drei Verletzte bei Unfall bei Bad Grönenbach

Zu schnell unterwegs war ein 19-jähriger Autofahrer Sonntagnacht in Bad Grönenbach. Er prallte gegen einen Baum - drei Menschen wurden verletzt.

16.01.2023 | Stand: 13:10 Uhr

Weil ein 19-Jähriger mit seinem Auto zu schnell unterwegs war, ist er Sonntagnacht in Bad Grönenbach mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt, wobei Fahrer und zwei Insassen verletzt wurden.

Wie die Polizei mitteilt war der junge Autofahrer bei glatten Straßenverhältnissen zu schnell unterwegs, kam deshalb am Ortsausgang in Richtung Legau in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Auto gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurden zwei Insassen leicht und einer schwer verletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden von etwa 10.000 Euro.

