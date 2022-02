Bad Grönenbach hat lange genug gewartet

Obwohl die Deutsche Bahn angekündigt hat, die Außenfassade des Bahnhofsgebäudes neu zu streichen, hat sich nichts getan. Die Gemeinde ist zurecht verärgert.

09.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Kneippkurort steht in Großbuchstaben an der Außenwand des Bahnhofsgebäudes in Bad Grönenbach. Doch beim Anblick der heruntergekommenen Fassade könnte man kaum glauben, dass es sich bei der Marktgemeinde wirklich um einen „Kurort“ handelt. Und Bahnreisende, die nur auf der Durchfahrt sind und den Ort nicht kennen, verbinden mit ihm vor allem das marode Gebäude. Das ist für die Gemeinde sehr ärgerlich. Doch die Schuld liegt nicht bei ihr. Denn das Gebäude gehört der Bahn. Und die kommt trotz jahrelanger Bitten der Kommune einfach nicht in die Gänge. Warum Bad Grönenbach immer wieder vertröstet wird, ist nicht nachvollziehbar.