Bad Grönenbach lädt zum Kulturfestival "Sommerfrische" ein

Programm, Zeiten und Tickets: Das Bad Grönenbacher Kulturfestival geht mit Ausstellung, Konzerten und Kabarett auf Entdeckertour und will in diesem Jahr mit Lebensfreude bereichern.

06.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

„Sommerfrische“: Im eigentlichen Sinne ist damit ein Erholungsurlaub gemeint: beispielsweise auf dem kühleren Land oder an der See. Momente zum Ausspannen und Genießen will auch die Gemeinde Bad Grönenbach wieder bieten – und das ganz ohne Kofferpacken und Reisestress. Denn wie bereits seit 30 Jahren soll die Bad Grönenbacher „Sommerfrische“ als Kulturfestival ab 1. Juli bis zum 1. Oktober für viel Lebensfreude und innere Bereicherung sorgen.

Auftakt am ersten Juli-Wochenende

Zum Auftakt der „Sommerfrische“ spielt die „Blue House Rockband“ am Freitag, 1. Juli. An diesem ersten Juli-Wochenende ist zudem ein Sommerfest mit buntem Programm bei gutem Wetter geplant.

Zum Eintauchen in vielfältige kreative Welten lädt von 1. Juli bis 30. September die Gemeinschaftsausstellung „KunstWege“ der Galerie Riedmiller, der Kunstwerkstatt Steffny und der Galerie Seidenlicht ein. Verspielten und frischen Jazz erleben die Zuhörerinnen und Zuhörer am Donnerstag, 7. Juli. Dann nimmt das „Chris Gall Trio“ sie mit zum „Cosmic Playground“, einem Ort der Fantasie ohne Grenzen und Vorgaben.

Nachwuchskünstler in Bad Grönenbach

Am Dienstag, 12. Juli, stellen die Nachwuchskünstler der „International Summer Academy for Young Artists“ bei einem Konzert ihr Können unter Beweis. Die vier Berliner Sängerinnen von „Gretchens Antwort“ lösen mit ihrem Retro-A-Cappella-Programm „Dreh den Swing auf!“ am Freitag, 22. Juli, die Genre- und Zeitgrenzen auf: Dabei verschmelzen die „Roaring Twenties“ und vibrierende Berliner Electroclubs von heute zu einer rauschhaften Eigenzeit. Als moderne „femmes fatales“ stellen die Gretchen auch Geschlechtervorstellungen auf den Kopf.

Von Rock bis Metal bei der Sommerfrische

Am Samstag, 6. August, steht ein Open-Air-Konzert mit „The End“ auf dem Marktplatz auf dem Programm – und damit handfester, kerniger Alternative-Sound von Rock bis Metal aus den vergangenen fünf Jahrzehnten. „Es geht dahi“ heißt es bei Eva Karl Faltermeier am Freitag, 16. September. Die gelernte Journalistin nimmt ihr Publikum mit auf eine Reise in die Südoberpfalz und skizziert dabei ein Potpourri an Fehlschlägen einer berufstätigen Mutter.

Vorverkauf für Tickets ist gestartet

Lesen Sie auch

Kaiser-Max-Straße wird zur Partymeile Das ist beim Live-Art-Sound-Festival in Kaufbeuren geboten

Mit Rhythmusgefühl auf höchstem Niveau – dem Auftritt von „Double Drums“ im Postsaal – klingt die „Sommerfrische“ aus: Die beiden Multi-Percussionisten zaubern aus einer Bühne voll mit Trommeln, Mülltonnen, Glockenspiel, Marimba, Kartons und Töpfen ein Gesamtkunstwerk.

Die Choreographie wartet mit leuchtenden Sticks, faszinierenden Sound-Loops oder einer humorvollen Luftschlagzeug-Einlage ganz ohne Instrumente auf. Auf das Erwachsenenkonzert am Freitag, 30. September, folgt am Samstag, 1. Oktober, ein Konzert für die ganze Familie.

Der Vorverkauf des Kulturfestivals hat begonnen. Eintrittskarten gibt es in der Kur- und Gästeinformation Bad Grönenbach, Telefon: 0 83 34 / 6 05 31, E-Mail: gaesteinfo@bad-groenenbach.de

Das Programm ist zu finden unter

www.sommer-frische.de

Lesen Sie auch:

Wallenstein in Memmingen: Diese Gruppe braucht ein neues Zuhause

Wie ging es Dorfläden im Unterallgäu in der Corona-Krise?

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".