Bad Grönenbach: Prostituierte in Hotel - Polizei ertappt gesprächigen Freier

In Bad Grönenbach hat eine Prostituierte ihre Dienste in einem Hotelzimmer angeboten. Auf die Schliche kam ihr die Polizei aufgrund eines gesprächigen Freiers.

16.01.2023 | Stand: 15:35 Uhr

Verdächtig kam den zivilen Beamten der Grenzpolizeistation Pfronten der junge Mann vor, weil er am Samstagabend (14.1.2023) in Bad Grönenbach "schnellen Schrittes" aus einem Hotelzimmer kam.

Der 23-Jährige sei zu seinem etwas abseits geparkten Fahrzeug geeilt, habe sich dabei mehrfach umgesehen und wollte dann zügig wegfahren, teilt die Polizei mit.

Die Fahnder unterzogen den Mann jedoch einer Kontrolle, in deren Verlauf es nur so aus ihm heraussprudelte, "dass er soeben die Dienste einer Prostituierten in Anspruch genommen hatte."

"Bitte nicht die Eltern informieren": Freier in Bad Grönenbach wird nach Hotel-Besuch ertappt

Der Mann teilte den Beamten mit, dass die Frau im Internet ihre Dienste angeboten hätte. Er sei der Versuchung erlegen und habe sie in deren Hotelzimmer besucht, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Da der junge Mann noch daheim wohne und er sich sicher war, dass die Eltern für sein "kleines Rendezvous keine Begeisterung aufbringen würden", bat er die Beamten darum, ihm die Post nicht an seine Wohnanschrift zu schickt.

Bei der folgenden Kontrolle im Hotelzimmer fand die Polizei schon den nächsten Freier vor. Dieser war jedoch noch nicht über die Preisverhandlungen hinausgekommen.

Die 20-jährige Frau aus Rumäniien, die ihre Dienste angeboten hatte und zum ersten Mal polizeilich in Erscheinung getreten war, musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 250 Euro hinterlegen. Sie durfte die Nacht noch in dem Zimmer verbringen, musste es jedoch am Folgetag räumen.

Sie erwartet wegen der Ausübung der verbotenen Prostitution nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, teilt die Polizei abschließend mit.