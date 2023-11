Unbekannter wirft Böller auf Balkon in Bad Grönenbach

An Halloween hat es im Unterallgäu mehrere Sachbeschädigungen gegeben. Unter anderem wurden Böller auf einen Balkon geworfen und ein Auto beschmiert.

02.11.2023 | Stand: 13:42 Uhr

An Halloween hat es im Unterallgäu mehrere Schachbeschädigungen gegeben. Gegen 21.50 Uhr hat ein Unbekannter Böller auf den Balkon eines Wohnhauses in Bad Grönenbach (Kreis Unterallgäu) geworfen. Laut Polizei bemerkte der Bewohner der Wohnung dies und warf den Böller, der nur leicht brannte, zurück auf die Straße. Kurze Zeit später flog erneut ein brennender Böller auf den Balkon.

Unbekannte Person beleidigt Anwohner in Bad Grönenbach

Als der Anwohner auf die Straße schaute, sah er eine unbekannte Person, die auf einer Bank saß. Diese fing an, den Anwohner zu bedrohen und zu beleidigen. Durch die Böller entstanden Brandflecken am Mobiliar. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 100 Euro. Die Polizei Memmingen ermittelt nun wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Rohe Eier an Hauswand geworfen

In Kirchheim haben Unbekannte gegen 20.320 Uhr rohe Eier an eine Hauswand im Seilerweg geworfen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei Mindelheim nimmt Zeugenhinweise entgegen 08261/76850.

In Türkheim haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Graffiti auf die Motorhaube eines Autos gesprüht. Dieses war laut Polizei in der Jakob-Sigle-Straße abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Die Polizei Bad Wörishofen nimmt unter der Telefonnummer 08247/96800 Hinweise entgegen.

Gartenfigur in Holzgünz beschädigt

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Halloween-Abend eine Gartenfigur bei Holzgünz beschädigt. Die Gruppe betrat zwischen 21 und 21.30 Uhr ein Anwesen in der Unterharter Straße in Schwaighausen. Sie nahmen sich eine Gartenfigur und schleuderten diese umher. Dabei wurde die Figur beschädigt. Anschließend flüchteten die Jugendlichen.

Einer von ihnen, war vermutlich zwischen 13 und 15 Jahre alt und trug einen roten Overall. Die anderen waren verkleidet. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Die Polizei Memmingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08331/1000.

