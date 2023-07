Bad Grönenbacher Beachvolleyballer Dritte bei der „Bayerischen“

Obwohl Christian Meine seit Herbst 2021 nicht mehr aktiv Beachvolleyball gespielt hat, gewinnt er nun zusammen mit Henri Mestel bei der Meisterschaft Bronze.

06.07.2023 | Stand: 16:53 Uhr

Zwei Beachvolleyballer aus Bad Grönenbach haben es bei der Bayerischen Meisterschaft erneut aufs Siegertreppchen geschafft.

Christian Meine und Henri Mestel vom TV Bad Grönenbach (TVBG) hatten bei der Schwäbischen Meisterschaft auf den heimischen Plätzen in Bad Grönenbach im Juni den dritten Platz belegt – hinter einem nordbayerischen Beachvolleyball-Team aus Mömlingen/Karlstadt (Marlon Ergun/Mattis Hau) und einem Team aus Lohhof bei München.

Das war für ihre Verhältnisse ein unbefriedigendes Ergebnis. Bei der Bayerischen Meisterschaft in Ingolstadt auf der Anlage neben dem See mit zwölf Plätzen bot sich jetzt für die beiden Bad Grönenbacher die Chance zur Revanche. Nach dem souveränen Durchmarsch in der Gruppenphase besiegten sie die Lohhofer nun im Viertelfinale mit 2:1 Sätzen, scheiterten dann aber im Halbfinale knapp an den späteren Bayerischen Meistern Felix Schinko (TSV Mühldorf) und Jonas Pfaller (VCO München).

Christian Meine und Henri Mestel vergeben fünf Satzbälle

Im ersten Satz vergaben Meine/Mestel gleich fünf Satzbälle, weil die Gegner souverän ihr Sideout machten, also aus der Annahme heraus stets die Satzbälle abwehren konnten.

Im kleinen Finale schlugen die Bad Grönenbacher dann die aktuellen Schwäbischen Meister aus Nordbayern, Ergun und Hau, in zwei Sätzen und sicherten sich dadurch den Treppchenplatz.

Da der Bayerische Volleyball-Verband in der Jugend die besten Ergebnisse bundesweit erzielt, besteht eine Chance darauf, dass Meine und Mestel sich als Dritte noch für die Deutschen Meisterschaft (DM) in Barby bei Magdeburg Mitte Juli qualifizieren können. Normalerweise erhält jedes Bundesland bei der DM im 32-er Feld je zwei Startplätze.

2021 belegten die Bad Grönenbacher bei der „Deutschen“ Rang neun

2021 belegte das Team Mestel/Meine nach dem zweiten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft bei der Deutschen U16-Beachmeisterschaft den neunten Platz. Henri Mestel wurde 2022 mit Jonas Pfaller bei der Deutschen U17-Meisterschaft Siebter. Das Ergebnis vom Mestel/Meine ist vor allem deshalb beachtlich, weil Christian Meine seit Herbst 2021 gar kein Volleyball beziehungsweise Beachvolleyball mehr spielt, sondern zum Basketball zu Ratiopharm Ulm (Dritte Herrenmannschaft) gewechselt ist. Dort trainiert er bis zu fünfmal die Woche und spielt als Center.

Die beiden Beachvolleyballer absolvierten ein Trainingscamp in Italien

Meine kann als Naturtalent für Ballsportarten gelten. Ihm genügte für den dritten Platz bei der „Bayerischen“ nun ein Trainingscamp über Ostern mit seinem Freund und Beach-Partner Henri Mestel im italienischen Riccione. Dazu kamen mehrere kleinere Vorbereitungsturniere.