Bad Grönenbacher Volleyballerinnen kassieren erste Saisonniederlagen

Lange Zeit ging’s für die Bad Grönenbacher Volleyballerinnen nur in eine Richtung: nach oben. Jetzt verloren sie zwei Begegnungen – bleiben aber Spitzenreiterinnen in der Bayernliga.

14.11.2023 | Stand: 14:57 Uhr

Ihre ersten Niederlagen der Saison haben die Bayernliga-Volleyballerinnen des TV Bad Grönenbach (TVBG) kassiert. Sie unterlagen zuhause zunächst dem Tabellensechsten Eichenauer SV 0:3, am Tag darauf dem Tabellensiebten VC DJK München-Ost-Herrsching II 2:3. Trotz der Niederlagen in zwei spannenden Partien behielten die Bad Grönenbacherinnen die Tabellenführung.

Erste Niederlage der Saison gegen den Eichenauer SV

Erste Saisonniederlage im Spiel gegen den Eichenauer SV: Gegen den Eichenauer SV mussten die TVBG-Frauen ihre erste Niederlage der Saison hinnehmen. Zu Beginn der Partie machte der Spitzenreiter aus Bad Grönenbach zwar genau da weiter, wo er an den vorangegangenen erfolgreichen Spieltagen aufgehört hatte. Der TVBG baute schnell eine Führung auf. Diese konnten die Bad Grönenbacherinnen jedoch nicht halten, da sich zu viele Fehler einschlichen. Die Spielerinnen des TV Bad Grönenbach konnten nicht wie gewohnt alle Stärken abrufen und mussten so den umkämpften ersten Satz mit 19:25 an Eichenau abgeben. Im zweiten Satz machte die Gastmannschaft von Anfang an ihre Punkte und zog davon. Die Bad Grönenbacherinnen hatten Schwierigkeiten, die druckvollen gegnerischen Aufschläge anzunehmen. Deswegen konnten sie sich kaum durch eigene Angriffe Punkte sichern und nur zusehen, wie die Gäste Punkt um Punkt ihre Führung ausbauten und so auch diesen Satz zu ihren Gunsten entschieden (25:17). Zu viele Eigenfehler im Block und in der Abwehr bereiteten den Spielerinnen des TVBG auch im dritten Durchgang Schwierigkeiten, eigene Punkte zu machen. Durch die harten Angriffe der Gegnerinnen konnte die Heimmannschaft nicht ihr eigenes Spiel aufziehen und ihre Stärken – wie im Training oder in den vergangenen Spielen – abrufen. Deshalb ging auch der dritte und somit letzte Satz mit 25:16 an die starken Gäste.

Gegen München-Herrsching holt Bad Grönenbach einen Punkt

Wenigstens ein Punkt gegen VC DJK München-Ost-Herrsching: Im zweiten Spiel, gegen den VC DJK München-Ost-Herrsching, starteten die Frauen des TV Bad Grönenbach stärker als in der Partie am Vortag. Es war schnell klar: Das wird ein spannendes Spiel auf Augenhöhe. Auch in dieser Partie bauten die Volleyballerinnen des TVBG durch Aufschlagserien eine Führung auf. Doch anders als am Vortag brachten sie diese nun Punkt für Punkt nach Hause. Der erste Satz ging mit 25:18 an die Frauen des TV Bad Grönenbach. Wegen der zahlreichen Zuschauer war die ganze Halle laut TVBG „voller Energie und Stimmung“, was sich positiv auf das Spiel der Gastgeberinnen auswirkte. Energiegeladen starteten beide Mannschaften in den zweiten Satz und lieferten sich ein spannendes Match. Die langen Ballwechsel machten deutlich, dass beide Teams auf einem ähnlichen Niveau spielen.

Zwei Bad Grönenbacher Spielerinnen verletzen sich

Im zweiten Satz machte dann die Gastmannschaft den letzten und entscheidenden Punkt. Es hieß 24:26 aus Bad Grönenbacher Sicht. Das ließen die Frauen des TV Bad Grönenbach nicht auf sich sitzen – und legten nochmals nach. Selbstbewusst machten sie Druck und setzten sich durch harte Aufschläge und Angriffe durch. Satz drei ging mit 25:20 an die Heimmannschaft. Im vierten Durchgang kamen die Unterallgäuerinnen nicht so recht ins Spiel und liefen nun einem Rückstand hinterher. Beim Spielstand von 7:11 musste die Bad Grönenbacher Diagonalangreiferin Anna Hunger wegen Knieschmerzen durch Jule Mayer ersetzt werden. Auch Mittelblockerin Melanie Betz verletzte sich. Sie war bei einer Blockaktion unglücklich auf dem Boden gelandet und konnte nicht mehr weiterspielen. Deswegen war der TVBG nun etwas von der Rolle und musste den Satz mit 15:25 an den VC DJK München-Ost-Herrsching abgeben. Beim Spielstand von 2:2 nach Sätzen ging’s in den letzten und entscheidenden Satz. Während Anna Hunger im fünften Satz wieder spielen konnte, musste der TVBG für das restliche Spiel auf Melanie Betz verzichten. Wegen der notwendig gewordenen Umstellung ließen sich die Grönenbacherinnen zu Beginn des Satzes von den Münchnerinnen ausspielen. Sie kämpften sich aber zurück und glichen zum 7:7 aus. Im weiteren Verlauf erschwerten starke gegnerische Aufschläge eine präzise Annahme, wodurch kein druckvolles Angriffsspiel mehr zustande kam. Letztendlich konnten sich die Allgäuerinnen nicht durchsetzen und mussten den Satz (10:15) und somit den Sieg auch in dieser Partie an die Gäste abtreten.

Wie es für den TV Bad Grönenbach weitergeht

Weiter geht es für den TVBG am Samstag, 2. Dezember, ab 19 Uhr beim Tabellenfünften FTM Schwabing. (mit jm)