Woher kommt das grüne Wasser im Kurpark Bad Wörishofen?

Ein Bach im Kurpark Bad Wörishofen leuchtet plötzlich grün. Stadtverwaltung, Wasserwirtschaft und die Freiwillige Feuerwehr machen sich auf Ursachensuche.

11.03.2021 | Stand: 13:07 Uhr

Giftgrün hat das Wasser am Mittwochnachmittag im Kurpark in Bad Wörishofen geleuchtet. Das verwunderte nicht nur Spaziergänger und Bewohner, sondern auch die Stadtverwaltung der Kurstadt im Unterallgäu, wie Andreas Honner vom Betriebshof Bad Wörishofen, zuständig für Gartenbau, sagt. Zusammen mit den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wörishofen und der zuständigen Wasserwirtschaft rückte er in den Kurpark aus, um der Sache nachzugehen.

Kontrastflüssigkeit färbte den Bach im Kurpark grün

"Ziemlich schnell stellte sich dann heraus, dass das ganze ungefährlich war", sagt Honner auf Nachfrage unserer Redaktion. Über Proben testeten die Einsatzkräfte die Qualität des Wassers. So ergab sich, dass die grüne Färbung durch eine urinbasierte Kontrastflüssigkeit in den Bach kam. Diese sei laut Honner weder für die Natur, noch für Menschen oder Tiere gefährlich und auch nicht genehmigungspflichtig.

Wegen einer Fehlleitung kommt Wasser aus den umliegenden Häusern in den Kurpark

Schon seit einiger Zeit treibt das Gewässer die Stadt Bad Wörishofen um. Eigentlich leiten Straßensinkkästen bei Tauwetter oder Regen Wasser in den Kurpark ab. Die Stadt stellte aber bereits vor einiger Zeit fest, dass über eine Fehlleitung auch Abwasser aus den Häusern im Heuweg und der Hartenthaler Straße in dem Bach landen könnte. "Das wäre schlecht, weil darin zum Beispiel Spülmittel sein könnte", sagt Honner.

Trinkwasser in Bad Wörishofen war nicht von der grünen Färbung betroffen

Die Stadt sei dabei, dies zu überprüfen, doch einer der Hausbesitzer aus der Umgebung kam dem unangekündigt zuvor. Er beauftragte selbst eine Firma, die Kontrastmittel in das Wasser des Hauses gab. Die Stadtverwaltung wusste davon nichts. "Wir konnten das glücklicherweise schnell klären", sagt Honner. Jetzt wisse man wenigstens, dass es tatsächlich eine solche Fehlleitung gebe. Diese will die Stadt Bad Wörishofen so schnell wie möglich beheben. Außer dem Bach im Kurpark sei laut der Stadtwerke Bad Wörishofen kein anderes Gewässer und auch nicht das Trinkwasser betroffen gewesen.

