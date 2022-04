Gestohlene Kneipp-Figur wieder aufgetaucht

Anfang März war in Bad Wörishofen eine Kneipp-Figur, aus dem Klosterhof gestohlen worden. Nun ist sie überraschend wieder aufgetaucht. Die Polizei sucht Zeugen.

26.04.2022 | Stand: 14:16 Uhr

Die am 3. März gestohlene Kneipp-Figur am Klosterhof in Bad Wörishofen ist laut Angaben der Polizei wieder an ihren Platz zurückgekehrt. Unbekannte hatten die Figur, die die Silouhette des Pfarrers zeigt, Anfang März von ihrem Platz entwendet. Nun ist sie unbeschädigt wieder zurückgestellt worden.

Kneipp-Figur gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen haben bisher noch keinen Tatverdächtigen ergeben. Daher bittet die Polizei erneut darum, dass sich Zeugen, die den Rücktransport beobachtet haben, sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter der Nummer (08247) 96800 melden sollen.

Ein skurriler Diebstahl hatte sich auch an den Osterfeiertagen in Hergensweiler ereignet. Auch hier wurde die gestohlene Figur kurz darauf zurückgebracht.