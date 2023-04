Hund reißt Reh in Bad Wörishofen

In Bad Wörishofen reißt ein unbekannter Hund ein Reh. Die Polizei mahnt: So etwas ist kein Kavaliersdelikt.

In Bad Wörishofen (Kreis Unterallgäu) hat ein Hund ein Reh gerissen. Ein Jäger entdeckte das Tier am Donnerstagnachmittag im Bereich des Kraftwerks in Stockheim, so die Polizei. Das Reh wies demnach eindeutige Bissspuren auf, die darauf schließen lassen, dass das Tier von einem Hund gerissen wurde.

Die Polizei sucht nun nach dem verantwortlichen Hundehalter. Wer Hinweise geben kann, soll sich telefonisch unter 08247/96800 melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass solche Vorfälle kein Kavaliersdelikt sind. Hundehaltern droht eine Anzeige wegen Jagdwilderei. Gerade zur jetzigen Jahreszeit solle man darauf achten, den Hund ordnungsgemäß an der Leine zu führen.

