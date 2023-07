Kämmerer spricht von "Mobbing", der Bürgermeister hält dagegen

Im Rathaus von Bad Wörishofen spitzt sich der Zwist zwischen dem Bürgermeister und einem Amtsleiter zu. Nun kursiert ein 18 Seiten langer Brief.

27.07.2023 | Stand: 19:52 Uhr

Im Rathaus von Bad Wörishofen gärt es. Kämmerer Tim Hentrich hat zwischenzeitlich einen 18 Seiten langen Brief an die Stadtratsmitglieder verschickt, in dem es um sein Versetzungsgesuch geht. Enthalten sind zahlreiche Vorwürfe gegen Bürgermeister Stefan Welzel. Die beiden Männer sind Parteikollegen in der CSU. Hentrich führt den Ortsverband in Stetten. Hentrich legt in seinem Brief auch die anwaltliche Kommunikation offen, die entstand, nachdem ihm Welzel das Betreten des Rathauses verboten hatte.

