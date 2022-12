Ein Mann hat sich in Bad Wörishofen in einer Regentonne vor der Polizei versteckt. Gegen ihn liegen mehrere Haftbefehle vor.

24.12.2022 | Stand: 11:39 Uhr

In Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) hat sich ein Mann in einer Regentonne vor der Polizei versteckt. Wie die Beamten mitteilen, liegen gegen den 40-Jährigen mehrere Haftbefehle vor. Außerdem sei der Mann aus dem Maßregelvollzug abgängig gewesen. Nachdem die Polizisten den 40-Jährigen in seinem Versteck entdeckt hatten, brachten sie ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Bei der Durchsuchung fand die Polizei außerdem noch einen gefälschten Führerschein.

