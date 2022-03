So reagieren die Therme Bad Wörishofen und Tricor auf den Gas-Notfallplan

Deutschland bereitet sich auf einen Gasausfall vor. Für Großverbraucher hätte das enorme Folgen. So gehen die Theme Bad Wörishofen und Tricor mit der Lage um.

31.03.2022 | Stand: 10:01 Uhr

Deutschland wappnet sich für eine weitere Eskalation der Kriegsfolgen in der Ukraine – und versetzt damit die Wirtschaft in Alarmstimmung. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat am Mittwoch die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Unternehmen wie die Tricor AG oder die Therme in Bad Wörishofen bereiten sich auf den Erstfall vor, eine Gas-Rationierung. Das hätte einschneidende Schritte zur Folge. Derzeit sei die Versorgungssicherheit aber gewährleistet, teilte das Wirtschaftsministerium mit.