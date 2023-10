Softair-Waffe und Drogen im Zimmer eines Schülers gefunden

Bei einer Zimmerkontrolle findet ein Angestellter einer Schule in Bad Wörishofen eine Softair-Waffe. Dabei bleibt es allerdings nicht.

Ein Beschäftigter einer Schule in Bad Wörishofen hat am Donnerstagmittag eine Zimmerkontrolle durchgeführt. Dabei habe der Mann in einem der Zimmer eine Softair-Waffe gefunden und daraufhin die Polizei alarmiert.

Polizeieinsatz in bad Wörishofen: Waffe bei Schüler gefunden

Die Waffe habe keinerlei Kennzeichnungen, teilt die Polizei . Deshalb hätte der Besitzer eine Waffenbesitzkarte haben müssen. Das sei aber nicht der Fall gewesen. Als das Zimmer durchsucht wurde, habe man zudem eine kleine Menge Drogen gefunden und beschlagnahmt. Den 19-Jährigen erwarte nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Welche weiteren Konsequenzen er schulisch zu erwarten hat, ist noch offen. (mz)

