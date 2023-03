Überlastet: Zusteller entsorgen hunderte Briefe im Unterallgäu

In Bad Wörishofen und Markt Wald im Unterallgäu haben zwei Briefträger zahlreiche Postsendungen im Müll oder auf einer Wiese entsorgt. Der Grund: Überlastung.

10.03.2023 | Stand: 13:28 Uhr

In Bad Wörishofen und Markt Wald im Unterallgäu haben zwei Briefträger mehrere hundert Briefsendungen entsorgt. Laut Polizei gaben sie an, überlastet zu sein. Am Dienstagvormittag hat eine Frau in Bad Wörishofen 293 Briefe in ihrer Altpapiertonne gefunden und die Polizei gerufen. Die Beamten stellten die Breife sicher und ermittelten schnell einen 34-jährigen Briefträger als Ttaverdächtigen. Dieser war geständig und sagte den Beamten, dass er überlastet sei.

Die Polizei übergab die Briefsendungen an das zuständige Unternehmen. Die Post wird in den kommenden Tagen an die Empfänger zugestellt. Den Briefträger erwartet nun eine Anzeige.

Fast 200 Briefe in Wiese bei Markt Wald gefunden

Am Montagvormittag hat ein Bürger 184 Briefe in einer Wiese zwischen Schnerzhofen und Anhofen bei Markt Wald gefunden. Er sammelte die Briefe ein und rief die Polizei. Als Tatverdächtigen ermittelten die Beamten einen 22-jährigen Briefträger. Dieser gestand die Tat ebenfalls und führte als Grund Überlastung an. Zudem hatte er noch mehr fremde Post in einem privaten Fahrzeug. Er brachte die Sendungen zur Polizei.

Die Beamten übergaben die Post an das zuständige Unternehmen, das sich nun darum kümmert, dass alle Sendungen an die Empfänger gelangen. Den 22-Jährigen erwartet eine Anzeige.

