Bad Wörishofen: Verletzte Fußgänger nach Verkehrsunfällen

In Bad Wörishofen wurden nach Verkehrsunfällen zwei Fußgänger leicht verletzt.

13.03.2022 | Stand: 11:32 Uhr

Am Wochenende ist es in Bad Wörishofen zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen - zwei Fußgänger sind dabei leicht verletzt worden. Am Freitagnachmittag wurde eine 62-jährige Frau von einem Radfahrer angefahren. Laut Polizei wollte sie einen Zebrastreifen überqueren. Plötzlich nährte sich von links ein Radler, der die Frau streifte. Dei 62-Jährige stürzte daraufhin. Der Radfahrer sei, ohne sich um die Dame zu kümmern, einfach weitergefahren. Weil die Frau zunächst keine Schmerzen hatte, stand sie der Polizei zufolge wieder auf und fuhr nach Hause. Am Abend ging die 62-Jährige jedoch ins Krankenhaus - ihr Unterarm war gebrochen. Die 62-Jährige konnte der Polizei weder den Radler noch das Fahrrad beschreiben. Zeugen sollen sich daher bei der Polizei Bad Wörishofen melden.

Autofahrerin fährt Senior in Bad Wörishofen an

Bei einem weiteren Verkehrsunfall am Samstagvormittag in der Bürgermeister-Möckel-Straße wurde ein 81-Jähriger leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei parkte eine 54-jährige Autofahrerin rückwärts aus ihrer Einfahrt aus - übersah dabei aber den Fußgänger hinter ihrem Auto. Sie fuhr den 81-Jährigen an und dieser stürzte. Er verletzte sich laut Polizei nur leicht dabei. Die Fahrerin muss nun wegen fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

