Am Dienstag wurde ein an Demenz erkrankter 88-Jähriger vermisst. Ein aufmerksamer Autofahrer fand ihn.

29.06.2022 | Stand: 13:27 Uhr

Am Dienstagnachmittag ist ein 88-jähriger demenzkranker Mann in Bad Wörishofen verschwunden.

Laut Polizei fiel der Vermisste einem Autofahrer auf, da er auf der Straße lief. Er rief daraufhin umgehend die Polizei und wartete bis zum Eintreffen bei dem an Demenz erkrankten Mann. Dieser konnte unversehrt zu seiner Ehefrau zurück gebracht werden.

Mehr Nachrichten aus Bad Wörishofen lesen Sie hier.